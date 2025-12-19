Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διαβούλευση για νέα Οδηγία υποβολής πληροφοριών προληπτικής εποπτείας από Πάροχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων

Η ΕΚΚ θέτει σε διαβούλευση την υποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στη βάση του Κανονισμού MiCA

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δημοσίευσε έγγραφο διαβούλευσης με το οποίο προτείνεται νέα Οδηγία σχετικά με την υποβολή πληροφοριών προληπτικής εποπτείας από Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων (ΠΥΚ), στο πλαίσιο του Άρθρου 67 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 (MiCAR).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προτεινόμενη Οδηγία εισάγει περιοδικές υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων στην ΕΚΚ, περιλαμβανομένης της υποβολής προληπτικών πληροφοριών, χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισοζύγιο δοκιμής, ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων), καθώς και ελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το πλαίσιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της εποπτικής λειτουργίας της ΕΚΚ και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ΠΥΚ με τις προληπτικές απαιτήσεις του MiCAR.

Το προτεινόμενο καθεστώς ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζεται στις Επενδυτικές Επιχειρήσεις και υιοθετεί προθεσμίες υποβολής σύμφωνες με τις σχετικές εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαβούλευση αφορά ΠΥΚ που έχουν αδειοδοτηθεί από την ΕΚΚ βάσει του Άρθρου 63 του MiCAR και δεν εφαρμόζεται σε κεντρικά αποθετήρια τίτλων, ΚΕΠΕΥ, διαχειριστές αγορών, εταιρείες διαχείρισης ή Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων που παρέχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων κατόπιν κοινοποίησης, καθώς οι εν λόγω οντότητες εξαιρούνται από τις σχετικές προληπτικές εποπτικές απαιτήσεις.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τα σχόλια τους στο policy@cysec.gov.cy το αργότερο μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2026.

