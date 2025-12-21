Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Με τέιζερ και μαχαίρι επιτέθηκαν στον 36χρονο - Σε κρίσιμη κατάσταση (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μέλη του ΤΑΕ που διερευνούν την υπόθεση αξιολογούν εικόνες κλειστών κυκλωμάτων της περιοχής και λαμβάνουν καταθέσεις σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τους δράστες.

Υπόθεση απόπειρας φόνου, με θύμα 36χρονο, διερευνά η Αστυνομία, στη Λεμεσό.  Ο 36χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άγνωστα πρόσωπα, ένας εκ των οποίων τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε λίγο μετά τις 7.00 το βράδυ του Σαββάτου, στη γεμάτη από κόσμο οδό Ανεξαρτησίας. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από ομάδα προσώπων ενώ βρισκόταν έξω από καφετέρια της περιοχής. Τα πρόσωπα αυτά του επιτέθηκαν αρχικά χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως ένας από αυτούς φέρεται να τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι.

Ο 36χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως κρίσιμη.

Μέλη του ΤΑΕ που διερευνούν την υπόθεση αξιολογούν εικόνες κλειστών κυκλωμάτων της περιοχής και λαμβάνουν καταθέσεις σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τους δράστες.

Δείτε φωτογραφίες: 



Tags

ΚΥΠΡΟΣΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα