Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Με τέιζερ και μαχαίρι επιτέθηκαν στον 36χρονο - Σε κρίσιμη κατάσταση (φώτος)

Υπόθεση απόπειρας φόνου, με θύμα 36χρονο, διερευνά η Αστυνομία, στη Λεμεσό. Ο 36χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άγνωστα πρόσωπα, ένας εκ των οποίων τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε λίγο μετά τις 7.00 το βράδυ του Σαββάτου, στη γεμάτη από κόσμο οδό Ανεξαρτησίας. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από ομάδα προσώπων ενώ βρισκόταν έξω από καφετέρια της περιοχής. Τα πρόσωπα αυτά του επιτέθηκαν αρχικά χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως ένας από αυτούς φέρεται να τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι.

Ο 36χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως κρίσιμη.

Μέλη του ΤΑΕ που διερευνούν την υπόθεση αξιολογούν εικόνες κλειστών κυκλωμάτων της περιοχής και λαμβάνουν καταθέσεις σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τους δράστες.

Δείτε φωτογραφίες:





