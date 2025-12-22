«Έκρηξη» ευάλωτων οδηγών στο οδικό δίκτυο - Μικροκινητικότητα και ντελιβεράδες αλλάζουν τα δεδομένα στους δρόμους

Η ραγδαία αύξηση των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, από ανήλικους χρήστες ηλεκτρικών ποδηλάτων και σκούτερ μέχρι νεαρούς ντελιβεράδες, έχει μεταβάλει δραματικά το τοπίο της οδικής ασφάλειας στις κυπριακές πόλεις. Εκπρόσωπος της Τροχαίας Αρχηγείου δήλωσε στον «Π» ότι το φαινόμενο δεν είναι μόνο κυπριακό αλλά παγκόσμιο, με τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας (ΣΠΚ) να πολλαπλασιάζονται και να εκθέτουν τους χρήστες τους σε αυξημένους κινδύνους.

Η αύξηση των ΣΠΚ τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές χώρες οφείλεται, είπε, στην άνεση που προσφέρουν, ενώ κινούνται πιο γρήγορα κι από τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε μικρές αποστάσεις αλλά και στην αποδοτικότητα κόστους. Για αυτό και η περαιτέρω αναμενόμενη αύξηση των ΣΠΚ, ενδεχομένως και των ποδηλάτων, καθιστά αναγκαία τη λήψη ειδικών μέτρων για βελτίωση της προστασίας των χρηστών τους. Η Αστυνομία, που βρίσκεται καθημερινά στον δρόμο, είναι μάρτυρας των συνεπειών της νέας πραγματικότητας, καθώς και του γεγονότος ότι πολλοί χρήστες ΣΠΚ εξακολουθούν να κινούνται σε μη επιτρεπόμενους χώρους.

Ζητείται αυστηροποίηση πλαισίου

Όσον αφορά τους ντελιβεράδες, ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας επισημαίνει ότι τα ατυχήματα χαρακτηρίζονται συχνά από σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς, ενώ η κόπωση και οι πολλές ώρες εργασίας αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες. Όπως ανέφερε, υπάρχει ανάγκη λήψης μέτρων «που αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή εφαρμογή της νομοθεσίας και κατά συνέπεια στην προστασία των χρηστών των ΣΠΚ».

Για αυτόν τον λόγο η Τροχαία απευθύνθηκε προς τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών, ζητώντας την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου. «Διατυπώσαμε ότι στην περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιεί ΣΠΚ σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης θα πρέπει το όχημα να κατακρατείται από τις αρμόδιες Αρχές», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Τροχαίας. Υπογράμμισε δε ότι το φαινόμενο αυτό είναι έντονο σε όλες τις πόλεις και έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις, δεδομένου ότι οι χρήστες των εν λόγω συσκευών, ως ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου, εκτίθενται συνεχώς σε κινδύνους στο οδικό δίκτυο, αφού διακινούνται παρανόμως σε δρόμους όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 30 χλμ/ώρα.

Πού απαγορεύεται

Δεν εμπεδώθηκε, όπως είπε, το γεγονός ότι η χρήση ΣΠΚ επιτρέπεται µόνο σε οποιονδήποτε δρόµο βρίσκεται αναρτηµένο σήµα τροχαίας, το οποίο καθορίζει τη µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα στα 30 χιλιόµετρα ανά ώρα, ή και σε οποιονδήποτε ποδηλατόδροµο, ποδηλατολωρίδα ή σε χώρο που αποτελεί προέκταση ποδηλατόδροµου, ο οποίος προορίζεται να παρέχει τη δυνατότητα κοινής χρήσης του από ποδηλάτες και πεζούς και ο οποίος φέρει ειδικό προς τούτο σήµα τροχαίας. Επίσης, δεν κατανοήθηκε ότι απαγορεύεται η χρήση ΣΠΚ σε οποιαδήποτε πλατεία ή σε οποιονδήποτε πεζόδροµο, µε εξαίρεση τους χώρους που καθορίζονται ως επιτρεπόµενοι χώροι διακίνησης, δυνάµει απόφασης του οικείου δήµου ή κοινότητας.