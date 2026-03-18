Αφθώδη πυρετό, Κυπριακό, εξελίξεις στη M.Ανατολή και Σένγκεν συζήτησαν ΠτΔ και Φον ντερ Λάιεν

Η ανταπόκριση της ΕΕ για οικονομική ενίσχυση για αντιμετώπιση των προκλήσεων από τον αφθώδη πυρετό, καθώς και μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να προστατευθεί στο μέλλον η Κύπρος από παρόμοιες κτηνοτροφικές κρίσεις, ήταν το πρώτο θέμα συζήτησης της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, την Τετάρτη στις Βρυξέλλες.

Σχετικά άρθρα: Αλληλεγγύη προς την Κύπρο εκφράζει η φον ντερ Λάιεν μετά από συνάντηση με ΠτΔ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και Πρόεδρος Κομισιόν, συζήτησαν επίσης το Κυπριακό ενόψει των συναντήσεων με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη βοήθεια που έλαβε η Κύπρος από κράτη-μέλη της Ένωσης για αντιμετώπιση της κρίσης, την πορεία της Κύπρου προς την ένταξη της στη Συνθήκη του Σένγκεν, την οικονομική ενίσχυση του Λιβάνου για αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης καθώς και τη βούληση της Κύπρου να φιλοξενήσει συνάντηση Ισραήλ-Λιβάνου.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την «Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής» στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη συνάντηση με την κ. Φον ντερ Λάιεν, ως πολύ ουσιαστική.

Στο θέμα του αφθώδους πυρετού, ευχαρίστησε την κ. Φον ντερ Λάιεν για την ανταπόκριση στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, για ουσιαστική οικονομική ενίσχυση από πλευράς της Επιτροπής, όχι μόνο για να αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν άμεσα, αλλά για την επανενεργοποίηση του κλάδου της κτηνοτροφίας.

«Συζητήσαμε, επίσης, και κάποιοι άλλα μέτρα, κάποιες άλλες κινήσεις που η Επιτροπή θα προχωρήσει έτσι ώστε να προστατεύσει την Κύπρο, να προστατεύσει από ενδεχόμενες, τέτοιου είδους, ασθένειες στο μέλλον και είναι σημαντικός ο ρόλος της Επιτροπής προς τρίτα μέρη, έτσι ώστε να πράξουν ό,τι πρέπει να πράξουν για να μην δημιουργούνται προβλήματα και στην Κύπρο», είπε.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα της συνάντησης με την Πρόεδρο της Επιτροπής, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις επαφές και συζητήσεις με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Μιλήσαμε για την προοπτική επανέναρξη των συνομιλιών», είπε, τονίζοντας την σημαντικότητα αξιοποίησης του παραθύρου που υπάρχει μέχρι την λήξη της θητείας του κ. Γκουτέρες στο τέλος του έτους.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε πως ούτε η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ , ούτε η Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την ετοιμότητά του να επαναρχίσουν οι συνομιλίες στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, αξιοποιώντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντάλλαξαν απόψεις για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με την επιθυμία της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταστεί πλήρες μέρος της Συνθήκης του Σένγκεν. «Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη σημαντική, την ουσιαστική πρόοδο που υπάρχει προς την κατεύθυνση αυτή», είπε.

Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις για την κρίση στην περιοχή, τονίζοντας τη σημαντικότητα της απόφασης της Προέδρου της Επιτροπής, μετά και από σχετικό αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, για οικονομική ενίσχυση του Λιβάνου με 100 εκ. ευρώ για αντιμετώπιση της δύσκολης ανθρωπιστικής κατάστασης που δημιουργείται.

Την ίδια στιγμή, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε στην Πρόεδρο της Κομισιόν την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να φιλοξενήσει μια ενδεχόμενη συνάντηση ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ, αν οι δύο χώρες επιθυμούν να συζητήσουν.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συζήτηση με την κ. Φον ντερ Λάιεν για την ανταπόκριση κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αίτημά της Κυπριακής Δημοκρατίας για αντιμετώπιση της κρίσης που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Χωρίς να έχουμε ενεργοποιήσει το άρθρο 42 (7) της ΕΕ, η ανταπόκριση των κρατών μελών έδωσε ουσία -για πρώτη φορά- στο συγκεκριμένο άρθρο και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς να συζητήσουμε το θέμα και να θέσουμε σε μηχανισμό όλα εκείνα που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχθεί επίθεση», είπε, τονίζοντας πως όπως είπαν και επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ, επίθεση εναντίον ενός κράτους μέλους, είναι επίθεση εναντίον της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ