ΠτΔ για συνάντηση με Γκουτέρες: «Προς την ορθή κατεύθυνση» οι ιδέες για το Κυπριακό (βίντεο)

Ανταπόκριση από την αποστολή του «Π» στις Βρυξέλλες - Πέγκυ Σπινέλη

Ουσιαστική και παραγωγική αποκάλεσε την συζήτηση που είχε με τον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στις Βρυξέλλες.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την συνάντηση, «έχουμε κοινό στόχο και αφορά την ουσία του Κυπριακού». Τόνισε πως ο ίδιος και ο ΓΓ έχουν κοινή γραμμή και επιθυμούν να «υπάρξει ουσιαστική πρόοδος» πριν το τέλος της θητείας του κ. Γκουτέρες, τέλος του έτους.

Πρόσθεσε πως ενημερώθηκε για τις συζητήσεις που είχε ο ΓΓ στην Τουρκία τις προηγούμενες μέρες και πως βλέπει τα επόμενα βήματα.

Η ΕΕ «μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην επίτευξη προόδου και κατ' επέκταση στην επίλυση του Κυπριακού», σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι θα «πρέπει να αναμένουμε εξελίξεις σύντομα».

Σημαντική χαρακτήρισε και την συνάντηση του κ. Γκουτέρες με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς θα σημειωθεί πρόοδος πριν τη λήξη της θητείας του ΓΓ του ΟΗΕ, αφού ακόμα δεν έχει συζητήσει με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, για θέματα ουσίας απάντησε ότι ένα από τα σημεία που συμφωνεί με τον κ. Γκούτερες, είναι ότι επικεντρώνεται στην ουσία.

«Βλέπω μια ξεκάθαρη προθυμία συγκεκριμένης προεργασίας που θα οδηγήσει σε μια άτυπη διάσκεψη η οποία θα έχει αποτέλεσμα», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει λεχθεί χρονικό διάστημα, παρά μόνο η λήξη της θητείας του ΓΓ. «Μεγάλος στόχος του (σ.σ. Γουτέρες) είναι η επανέναρξη των συνομιλιών», δήλωσε ο Πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν συζήτησε με τον κ. Γκουτέρες για την Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Στόχος, επανέλαβε ο ΠτΔ, είναι η επανέναρξη συνομιλιών, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων πλευρών στο Κυπριακό. «Άρα μιλάμε για διευρυμένο σχήμα», πρόσθεσε.

«Δεν θα κάνουμε δημόσια διαπραγμάτευση για το Κυπριακό», κατέληξε, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης.