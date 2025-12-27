Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έκκληση απευθύνει το Κέντρο Αίματος για τις ανάγκες Πρωτοχρονιάς και Φώτων

Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι πολύ σημαντική για τους συνανθρώπους μας, η κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε στις ώρες λειτουργίας σήμερα των σταθμών αιμοδοσίας.

Το Κέντρο Αίματος ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των Τραπεζών Αίματος χάρη στην προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών τις προηγούμενες ημέρες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η επικεφαλής του κέντρου, Ανδρούλα Παναγιώτου ευχαριστώντας γι’ αυτό τον κόσμο που έδωσε αίμα και καλώντας τους πολίτες να προσέλθουν και πάλι στους σταθμούς αιμοδοσίας για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την Πρωτοχρονιά, αλλά και τα Φώτα.

Σημειώνοντας ότι η εθελοντική προσφορά αίματος είναι πολύ σημαντική για τους συνανθρώπους μας, η κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε στις ώρες λειτουργίας σήμερα των σταθμών αιμοδοσίας. 

Στη Λευκωσία είναι ο σταθμός στη Έγκωμη ο οποίος είναι ανοικτός μέχρι τις 14.00 ενώ θα υπάρξει μονάδα αιμοδοσίας και στη Γαλάτα από τις 18.30 μέχρι και τις 20.00.

Στο Γέρι ο σταθμός αιμοδοσίας είναι σήμερα ανοικτός μέχρι τις 15.00, στη Λεμεσό επίσης μέχρι τις 15.00, στην Πάφο μέχρι τις 14.00 και στη Λάρνακα η αιμοδοσία στο εκκλησάκι του Χρυσοσωτήρος θα γίνεται μέχρι 12.000.

Πηγή: ΚΥΠΕ

