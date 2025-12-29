Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Με κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες φεύγει το 2025 - Πότε αναμένεται βελτίωση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Μετεωρολογική προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα μέχρι την Τετάρτη

Με κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στα παράλια αναμένεται να αποχαιρετήσει το 2025 η Κύπρος, με βελτίωση στον καιρό την Πρωτοχρονιά και θερμοκρασία στο κανονικό για την εποχή επίπεδο, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο μετεωρολογικός λειτουργός Ανδρέας Χατζηγεωργίου δήλωσε ότι μέχρι το πρωί της 30ης Δεκεμβρίου ο καιρός αναμένεται να είναι κυρίως αίθριος, αλλά σταδιακά οι νεφώσεις θα αυξάνονται και το βράδυ αναμένεται κυρίως από τα δυτικά να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, που μετά τα μεσάνυχτα θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν όλο το νησί. Πρόσθεσε ότι το φαινόμενο με τις καταιγίδες θα συνεχίσει μέχρι το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου. Διευκρίνισε ότι το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς τα νοτιοανατολικά παράλια δεν θα επηρεάζονται τόσο από βροχές και καταιγίδες. Την Πρωτοχρονιά μέχρι το μεσημέρι θα παρουσιαστούν κάποια φαινόμενα κυρίως στα δυτικά, τα οποία θα υποχωρήσουν και ο καιρός μέχρι την Κυριακή θα είναι κυρίως αίθριος.

Περαιτέρω ανέφερε ότι το βράδυ της Τρίτης και την Τετάρτη στα ορεινά αναμένεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι και ότι στις καταιγίδες ενδέχεται χαλαζόπτωση. Σημείωσε ότι ενδέχεται η μετεωρολογική υπηρεσία, για το βράδυ της Τρίτης μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης να εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα παράλια.

Είπε επίσης ότι οι άνεμοι την Τρίτη μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ της Τρίτης οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα νότια, νοτιοανατολικά παράλια και ακολούθως σε όλα τα παράλια με αποτέλεσμα την Τετάρτη οι άνεμοι να πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί 5 με 6 μποφόρ.

Διευκρίνισε ότι την Πέμπτη θα σημειωθεί αλλαγή στο ρεύμα κυκλοφορίας των ανέμων που θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το νησί και την Πέμπτη.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία είπε ότι μέχρι το Σάββατο θα είναι στους 14 με 15 βαθμούς με το ενδεχόμενο την Παρασκευή να παρουσιαστεί παροδική πτώση 2 ή/και 3 βαθμών. Πρόσθεσε ότι στα παράλια η θερμοκρασία θα είναι 15 με 16 βαθμούς, ενώ διευκρίνισε ότι είναι θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή.

Τα βράδια η θερμοκρασία θα πέφτει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 6 στα παράλια και τα ψηλότερα ορεινά στους μηδέν βαθμούς, εκτός από τα βράδια της Τετάρτης και της Πέμπτης που δεν θα υπάρχει νεφοκάλυψη, η οποία συγκρατεί τη πτώση της θερμοκρασίας.

Ερωτηθείς εάν κατά τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκε χιονόπτωση στο Τρόοδος είπε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιήθηκαν εικόνες με χιόνι ωστόσο στον σταθμό της μετεωρολογικής υπηρεσίας δεν σημειώθηκε χιονόστρωση για να καταγραφεί από τον σταθμό. Εξήγησε ότι η όποια χιονόπτωση ήταν ελαφρά με αποτέλεσμα με το πρώτο φως της ημέρας το χιόνι να λιώνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΙΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα