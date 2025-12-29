Ασθενής σεισμός 2,8 Ρίχτερ στη Λεμεσό

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα (29/12), στις 16:09, με επίκεντρο 10 χλμ. δυτικά της Λεμεσού και εστιακό βάθος 11,8 χλμ.
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Λεμεσού, όπως ο Ύψωνας και τα Κάτω Πολεμίδια, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.
Η αναφορά του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) για τον σεισμό:
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 16 sec ago in #Cyprus. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) December 29, 2025
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.