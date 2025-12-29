Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ασθενής σεισμός 2,8 Ρίχτερ στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τι αναφέρει το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό (EMSC)

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα (29/12), στις 16:09, με επίκεντρο 10 χλμ. δυτικά της Λεμεσού και εστιακό βάθος 11,8 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Λεμεσού, όπως ο Ύψωνας και τα Κάτω Πολεμίδια, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Η αναφορά του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) για τον σεισμό:

 

ΛΕΜΕΣΟΣΣΕΙΣΜΟΣ

