Η Μπριζίτ Μπαρντό θα ταφεί δίπλα στη θάλασσα στο Σεν Τροπέ

Το είδωλο του γαλλικού κινηματογράφου, η Μπριζίτ Μπαρντό, που απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών, θα ταφεί σε ένα κοιμητήριο δίπλα στη θάλασσα, στο θέρετρο Σεν Τροπέ, έγινε σήμερα γνωστό από έναν εκπρόσωπο Τύπου της δημοτικής αρχής της περιοχής, χωρίς, ωστόσο, να ανακοινωθεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η ηθοποιός, σύμβολο της Γαλλίας των δεκαετιών του 1950 και 1960, αποσύρθηκε στο θέρετρο της γαλλικής Ριβιέρας για να ζήσει μόνιμα εκεί, όπου, όπως η ίδια έλεγε, βρήκε την παρηγοριά μεταξύ των ζώων και αφιέρωσε τη ζωή της στην ευημερία τους.

«Ήταν τόσο καλή, τόσο καλή, δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Ναι, θα μας λείψει», είπε σήμερα ο κάτοικος του Σεν Τροπέ Φιλίπ Βολμιέ στο Ρόιτερς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ