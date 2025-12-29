Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τις εποχικές λοιμώξεις, παρά την αύξηση των περιστατικών, λένε οι αρμόδιοι

Ο αριθμός των περιστατικών εποχικών λοιμώξεων που σημειώθηκαν μέχρι στιγμής ήταν αναμενόμενος και δεν εμπνέει ανησυχία, δήλωσαν στο ΚΥΠΕ η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, συστήνοντας όμως μη εφησυχασμό και ατομικά μέτρα προστασίας.

Ε. Κωνσταντίνου: Πέραν του 55% η κάλυψη από το εμβόλιο γρίπης

Το φετινό ποσοστό κάλυψης του εμβολίου της εποχικής γρίπης είναι πέραν του 55%, ανέφερε στο ΚΥΠΕ η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου.

«Το εμβόλιο της εποχικής γρίπης κάθε χρόνο καλύπτει σε ένα ποσοστό γύρω στο 65% των στελεχών της γρίπης που κυκλοφορούν στην κοινότητα», συμπεριλαμβανομένης και της γρίπης Α. «Ποτέ δεν καλύπτει στο 100%», σημείωσε. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων και Νόσων (ECDC), το φετινό ποσοστό κάλυψης είναι πέραν του 55%, επεσήμανε, χαρακτηρίζοντάς το «αρκετά ικανοποιητικό».

Αναφερόμενη στις ιώσεις που κυκλοφορούν αυτή την εποχή, η κ. Κωνσταντίνου είπε ότι πέραν της γρίπης – ιδιαίτερα της γρίπης Α, που είναι η επικρατούσα – υπάρχουν περιστατικά των λοιμώξεων RSV και COVID. «Η επιδημιολογική εικόνα είναι στο πλαίσιο του αναμενόμενου για την εποχή, δεν είναι κάτι ασύνηθες», πρόσθεσε.

Υπάρχει αύξηση των περιστατικών, η οποία ήταν αναμενόμενη λόγω των πολλών κοινωνικών επαφών, είπε η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, διευκρινίζοντας ωστόσο πως «αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εφησυχάσουμε» και πως «θα πρέπει ο καθένας να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα και για τον εαυτό του, αλλά και για τους γύρω του».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, εξήγησε ότι χθες το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε συστάσεις, σύμφωνα με τις οποίες το κοινό προτρέπεται να τηρεί τα ατομικά προστατευτικά μέτρα υγιεινής, που είναι το πολύ καλό και συχνό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχα διαλύματα, ο πολύ καλός αερισμός των χώρων με φυσικό αέρα και ο καθαρισμός των επιφανειών με αντισηπτικά.

Ακόμη, ανέφερε ότι το Υπουργείο Υγείας συνιστά την αποφυγή επισκέψεων σε χώρους όπου συγχρωτίζονται ευάλωτα άτομα, σημειώνοντας ότι όσοι έχουν συμπτώματα λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού πρέπει να περιορίζονται στο σπίτι τους ή να φορούν μάσκα, εάν χρειάζεται να κυκλοφορήσουν. «Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της γρίπης, εισηγούμαστε όπως επικοινωνήσουν με τον προσωπικό τους γιατρό για να λάβουν το εμβόλιο και όσοι επιθυμούν να κάνουν εμβόλιο για τη νόσο COVID-19 να επισκεφθούν τα κέντρα εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας», συμπλήρωσε.

Χ. Χαριλάου: Αναμένεται αύξηση περιστατικών με εποχικούς ιούς

Αναμένεται η αύξηση των περιστατικών με εποχικούς ιούς το επόμενο διάστημα, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου.

«Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μια αυξημένη δραστηριότητα των εποχικών ιών, δηλαδή της γρίπης του COVID και του RSV, όμως εκείνο το οποίο έχουμε παρατηρήσει είναι ότι οι εισαγωγές στα νοσηλευτήρια δεν διαφέρουν από τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται δεν είναι μεγαλύτερος από αυτόν που νοσηλευόταν και πέρυσι», πρόσθεσε.

«Είναι πολύ μικρός αριθμός όσων νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, γι’ αυτό δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Είναι πολύ λίγα τα περιστατικά», τόνισε.

Ο κ. Χαριλάου σημείωσε ότι τις επόμενες μέρες, λόγω και των συναθροίσεων για τα γιορτινά τραπέζια, θα υπάρξει αύξηση των περιστατικών, προσθέτοντας ότι «αυτό δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα». Όπως εξήγησε, «είμαστε στην αρχή της χειμερινής περιόδου και αναμένεται ότι τις επόμενες μέρες και μήνες θα έχουμε αύξηση των περιστατικών με εποχικούς ιούς».

«Τα δημόσια νοσοκομεία έχουν προετοιμαστεί καταλλήλως για να αντιμετωπίσουν τα οποιαδήποτε περιστατικά προκύψουν», επεσήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, υπογραμμίζοντας ότι «δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα που έχουν άλλες χώρες της Ευρώπης με το υποστέλεχος Κ στο παρόν στάδιο, όπου επιβαρύνθηκε αρκετά το σύστημα υγείας τους». «Είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα και σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά δεν έχουμε δει διαφορά», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ