Θύματα βανδαλισμού οι «ελιές της ειρήνης» στο Πάρκο Ακαδημίας – Ανησυχίες για πολιτικά κίνητρα

Η πρόσφατη πρωτοβουλία του Τμήματος Δασών να φυτέψει 21 ελιές από διαφορετικές ποικιλίες και χώρες της Μεσογείου, για τη δημιουργία του Κήπου της Ειρήνης στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (ΕΔΠΠΑ) στη ΛΕυκωσία, αμαυρώθηκε από τη δράση ασυνείδητου ή ασυνείδητων, κόβοντας κάτω από το χώμα τις περισσότερες από αυτές. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στον «Π» από επισκέπτη του Πάρκου, ο ίδιος στις 24 Δεκεμβρίου διαπίστωσε ότι το επιτήδειο χέρι επέλεξε να καταστρέψει όλες τις μικρές ελιές ξένων ποικιλιών, αφήνοντας άθικτη την κυπριακή. Μάλιστα εξέφρασε φόβους για πολιτικά κίνητρα πίσω από αυτήν την πράξη.

Τις ανησυχίες αυτές έρχεται να ενισχύσουν οι προειδοποιήσεις που είχαν γίνει από την Ανοιχτή Πρωτοβουλία Πάρκου Ακαδημίας, οι οποία σε τελευταία συνάντηση που είχε με το Τμήμα Δασών ανέφερε ότι οι ελιές από την Τουρκία και το Ισραήλ ενδεχομένως να έπεφταν θύματα βανδαλισμού, μετά από τη διαπίστωση ότι υπήρξαν αντιδράσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όταν ανακοινώθηκε η πρόθεση για συμπερίληψή τους στα 21 ελαιόδεντρα του Πάρκου της Ειρήνης.

«Το περιμέναμε. Το είχα αναφέρει σε συνάντηση στο Τμήμα Δασών, ότι οι συγκεκριμένες ελιές, του Ισραήλ και της Τουρκίας, μάλλον θα πέσουν θύμα βανδαλισμού», δήλωσε στον «Π» εκ μέρους της Πρωτοβουλίας, η Πετρούλα Πέτρου, χωρίς την ίδια ώρα να αποκλείει το ενδεχόμενο βανδαλισμού για άλλους λόγους, διότι παρόμοια κρούσματα στο Πάρκο έγιναν και στο παρελθόν. Όπως σημείωσε, στην ίδια συνάντηση το Τμήμα Δασών ενημέρωσε ότι επιτήδειοι είχαν ήδη αφαιρέσει ορισμένα κλαδιά από την τουρκική ποικιλία ελιάς. «Είναι τραγικό, γιατί μιλάμε για έναν ‘‘κήπο της Ειρήνης’’. Μιλάμε για ένα Πάρκο για το οποίο παρακαλούμε να φυτευτεί για να πρασινίσει και κάποιοι ενδεχομένως να προχωρούν και να κόβουν δέντρα, λόγω της ποικιλίας τους, για πολιτικούς λόγους», τόνισε.

Από την πλευρά του, το Τμήμα Δασών κάνει λόγο για κόψιμο μεγάλου αριθμού ελιών, μερικά εκατοστά κάτω από το έδαφος. Αυτός ήταν ο λόγος που συνειδητοποίησαν τον βανδαλισμό μόνο όταν άρχισαν να ξεραίνονται τα φύλλα, ενώ στο μεταξύ συνεχιζόταν το πότισμα. Η απόφαση που έχει πάρει ο Τομέας Πάρκων του Τμήματος είναι να περιμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να βλαστήσουν ξανά οι ελιές, ειδάλλως θα αντικατασταθούν, όπως ανέφερε στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος, Γλαύκος Κυριάκου. Κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία, ωστόσο δεν υπάρχει προς το παρόν καμία μαρτυρία, για να εντοπιστούν οι δράστες, τόνισε.

«Και στο παρελθόν έγιναν βανδαλισμοί εντός του Πάρκου, μεταξύ των οποίων και κακόβουλες πυρκαγιές. Έχουμε παρκοφύλακες, οι οποίοι περιπολούν συνεχώς στην περιοχή, αλλά φαίνεται ότι οι επιτήδειοι εξαφανίζονται, όταν δουν το περίπολο. Οι βανδαλισμοί γίνονται όταν απομακρύνονται οι παρκοφύλακες και τα περίπολά μας», είπε ο κ. Κυριάκου.

Το όραμα για τον κήπο της Ειρήνης ξεκίνησε από έναν Ιταλό αρχιτέκτονα, ο οποίος μεταβαίνει στις χώρες της Μεσογείου και φυτεύει ελιές από όλες τις μεσογειακές χώρες, σύμφωνα με την Πετρούλα Πέτρου. Οι χώροι που τις φιλοξενούν ονομάζονται «κήπος της Ειρήνης», γιατί είναι μία εύφλεκτη περιοχή η Μεσόγειος, πρόσθεσε.