Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για μαζικές εκτελέσεις αιχμαλώτων πολέμου

Ουκρανοί εισαγγελείς κατηγόρησαν εκ νέου σήμερα τον ρωσικό στρατό ότι εκτελεί αλόγιστα αιχμαλώτους πολέμου στην υπό ρωσική κατοχή περιοχή του Ντονέτσκ.

Οι ίδιοι αναφέρουν ότι Ρώσοι στρατιώτες μετέφεραν δύο Ουκρανούς στρατιώτες στο Σάχοβε, ένα χωριό κοντά στην εμπόλεμη πόλη Ποκρόφσκ, αναγκάζοντας τον έναν να ξεγυμνωθεί.

«Στη συνέχεια πυροβόλησαν και σκότωσαν και τους δύο άοπλους υπερασπιστές», αναφέρουν στην επίσημη ανακοίνωσή τους. Τον δεύτερο Ουκρανό τον ξεγύμνωσαν αφού τον σκότωσαν, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις ρωσικές δυνάμεις ότι παραβιάζουν τη Σύμβαση της Γενεύης για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου. Οι ουκρανικές αρχές έχουν καταγράψει αρκετές περιπτώσεις εκτελέσεων αιχμαλώτων πολέμου με συνοπτικές διαδικασίες.

ΚΥΠΕ