Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κυπριακή δυσφορία για ισραηλινές ενέργειες μετά την πολυδιαφημισμένη τριμερή - Δικαιολογημένη ενόχληση για αναφορές πέραν των συμφωνηθέντων

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Header Image

Ο απόηχος της Τριμερούς και οι τουρκικές αντιδράσεις θορύβησαν τη Λευκωσία, και παρά το γεγονός ότι επίσημα δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε αναφορές, καταγράφεται μία έντονη δυσφορία, με το όλο θέμα να τυγχάνει όμως λεπτού χειρισμού σε διπλωματικό επίπεδο

Μια βδομάδα μετά τη δέκατη τριμερή συνάντηση Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, που πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ, και λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της νέας στρατιωτικής συμφωνίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών, στη Λευκωσία επικρατεί δυσφορία σε βαθμό ενόχλησης για τον τρόπο που επιχειρεί το Ισραήλ να αξιοποιήσει τα όσα συμφωνήθηκαν, με γνώμονα αποκλειστικά τα δικά του πολιτικά, διπλωματικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα. Σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, με ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΥΠΡΟΣΙΣΡΑΗΛΤΟΥΡΚΙΑΒΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥΑΜΥΝΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα