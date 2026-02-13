Υπηρεσία Θήρας προς Ισότητα: «Φέρτε μας στοιχεία και θα πάρουμε κεφάλια» - Δέκτες εκβιασμών μέλη του Ταμείου Θήρας, λένε συντεχνίες

Τόσο η Υπηρεσία Θήρας, όσο και η Αστυνομία δεν έχουν λάβει στοιχεία σχετικά με τις καταγγελίες που έχει διατυπώσει η συντεχνία Ισότητα με ανακοίνωσή της. Λειτουργός Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως ό,τι προκύψει στο πλαίσιο των εξετάσεων που διεξάγει η Αστυνομία θα διερευνηθεί, ενώ ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Θήρας, Πέτρος Αναγιωτός, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι έχουν ζητήσει από τη συντεχνία να προσκομίσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Διαβάστε επίσης:

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εξετάσεις σε σχέση με την υπόθεση εμπρησμού οχημάτων λειτουργών της Υπηρεσίας Θήρας συνεχίζονται και οτιδήποτε εντοπιστεί στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθεί.

Ερωτηθείς εάν θα κληθούν για κατάθεση μέλη της συντεχνίας Ισότητας, μετά τις καταγγελίες για «εσωτερική διαφθορά» της συντεχνίας σε ανακοίνωσή της, ο Λειτουργός Τύπου της Αστυνομίας είπε ότι θα φανεί στην πορεία των ερευνών αν υπάρξει τέτοια ανάγκη. Σημείωσε, πάντως, ότι η Αστυνομία «πολύ ευχαρίστως θα ακούσει όσους έχουν να δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία».

Από την πλευρά της Υπηρεσίας Θήρας, ο Πέτρος Αναγιωτός είπε στο ΚΥΠΕ ότι ζητήθηκε μετά από ανακοίνωση της συντεχνίας την προηγούμενη εβδομάδα να δοθούν στοιχεία στην Υπηρεσία, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει τίποτα μέχρι στιγμής.

«Συνεχίζουν απλώς να βγάζουν ανακοινώσεις, να λένε γενικότητες και να αμαυρώνουν την εικόνα όλου του προσωπικού της υπηρεσίας», είπε. «Φέρτε μας στοιχεία και θα πάρουμε κεφάλια», είπε.

Δέκτες εκβιασμών αρκετά μέλη του Ταμείου Θήρας, λένε ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ

«Αρκετά μέλη του Ταμείου Θήρας έχουν γίνει δέκτες εκβιασμών, εμπρησμών και κακόβουλων ενεργειών από κακοποιά στοιχεία και λαθροθήρες, ενέργειες που είναι απαράδεκτες και καταδικαστέες από το σύνολο της κοινωνίας», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ, καταδικάζοντας τον εμπρησμό οχημάτων του Ταμείου Θήρας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στην Ευρύχου την Πέμπτη.

«Οι οργανώσεις ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές την έναρξη διερεύνησης των κακόβουλων ενεργειών και την προσαγωγή των υπόπτων ενώπιον της Δικαιοσύνης», σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας ότι έχουν ζητήσει και συνάντηση με τον Προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας, ώστε να συζητήσουν την αύξηση των μέτρων ασφαλείας τόσο για το προσωπικό όσο και για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ταμείου.

Υπογραμμίζουν, παράλληλα, «ότι το σύνολο του προσωπικού του Ταμείου Θήρας - από τον Προϊστάμενο και τη διευθυντική ομάδα μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο - εργάζεται συνεχώς και ακατάπαυστα, 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, κάτω από αντίξοες συνθήκες, με τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, που είναι η προστασία της θήρας και της πανίδας, η αγροπυρόσβεση, η πάταξη της λαθροθηρίας και της παρανομίας γενικότερα».

Διαβεβαιώνουν, τέλος, ότι «το προσωπικό του Ταμείου Θήρας θα συνεχίσει να εφαρμόζει κατά γράμμα και πιστά όσα προβλέπονται στις σχετικές νομοθεσίες που η ίδια η Πολιτεία έχει θεσπίσει, επιτελώντας στο ακέραιο τον ρόλο που η Πολιτεία τού έχει εμπιστευτεί».

Πηγή: ΚΥΠΕ