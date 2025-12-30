Εντατικοί έλεγχοι τροφίμων ενόψει εορτών από το Υπουργείο Υγείας - Η πρώτη εικόνα

Την ικανοποίησή της για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και των υγειονομικών κανόνων που αφορούν τα τρόφιμα, εξέφρασε την Τρίτη η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, η οποία πραγματοποίησε επιτόπιες επισκέψεις σε μεγάλες υπεραγορές της Έγκωμης, στα πλαίσια των ενισχυμένων ελέγχων που διενεργεί η Υγειονομική Υπηρεσία ενόψει των εορτών.

Συγκεκριμένα, η κ. Κωνσταντίνου επισκέφθηκε την Υπεραγορά Άλφα Μέγα Έγκωμης και την Υπεραγορά Σκλαβενίτης Έγκωμης, παρακολουθώντας από κοντά τη διαδικασία τήρησης των υγειονομικών και κανόνων ασφάλειας τροφίμων.

Σε δηλώσεις της μετά τις επισκέψεις, η κ. Κωνσταντίνου δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, επισημαίνοντας πως «γενικά τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και οι υγειονομικοί κανόνες που αφορούν τα τρόφιμα».

Όπως είπε «θεωρούμε ότι τα περισσότερα υποστατικά συμμορφώνονται πλήρως με τις ενδείξεις και τους κανονισμούς».

Είπε ακόμα πως οι συγκεκριμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται επιπρόσθετα των τακτικών και προγραμματισμένων ελέγχων, που διενεργεί η Υγειονομική Υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για να σημειώσει ότι οι εντατικοποιημένοι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει από τις 8 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 31 Δεκεμβρίου του 2025.

«Τα συμπεράσματα μέχρι στιγμής είναι καλά. Οι περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν αποκλίσεις ήταν πολύ σπάνιες και αφορούσαν κυρίως μικρά ζητήματα καθαριότητας, για τα οποία έγιναν άμεσα συστάσεις και υποδείξεις», σημείωσε η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του αρμόδιου Υπουργείου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όπου κρίθηκε απαραίτητο πραγματοποιήθηκαν αποσύρσεις τροφίμων και λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η δημόσια υγεία.

Καταληκτικά, η κ. Κωνσταντίνου απηύθυνε μήνυμα προς το καταναλωτικό κοινό, καλώντας τους πολίτες να νιώθουν ασφάλεια στις αγορές τους κατά την εορταστική περίοδο.

«Η Υγειονομική Υπηρεσία, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, έχει μεριμνήσει έγκαιρα τόσο με την αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών, όσο και με τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, ώστε να διασφαλίσουμε την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων για όλους τους καταναλωτές», διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ