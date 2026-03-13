Ξεχωρίζει η Κύπρος στην απασχόληση- Στο 82% το τέταρτο τρίμηνο 2025

Τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης κατέγραψε η Κύπρος το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο ανέρχεται στο 82,1% από 81,5% το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου του 2025, η Κύπρος (+0,6 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.)), καθώς και η Αυστρία, η Λετονία, η Ελλάδα και η Ισπανία (+0,4 π.μ. η καθεμία) κατέγραψαν τις υψηλότερες αυξήσεις στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των 11 χωρών της ΕΕ όπου η απασχόληση αυξήθηκε.

Το ποσοστό απασχόλησης παρέμεινε σταθερό σε 5 χώρες της ΕΕ και μειώθηκε σε άλλες 11 χώρες της ΕΕ, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στο Λουξεμβούργο (-1,1 π.μ.), τη Δανία και την Εσθονία (-0,6 π.μ. η καθεμία), καθώς και στη Μάλτα (-0,5 π.μ.).

Στην ΕΕ, το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ ανήλθε στο 76,3%, από 76,2% το τρίτο τρίμηνο του 2025.