Πόσο θα κοστίσει το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι – Οι τιμές των κρεάτων και των εδεσμάτων

Μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, ενώ σημαντική μείωση σημειώνουν οι τιμές του χοιρινού κρέατος, σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Χριστουγέννων που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου. Την ίδια στιγμή, οριακές μεταβολές παρουσιάζουν οι τιμές του κρέατος αμνοεριφίων και κοτόπουλων.

Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των τιμών των εδεσμάτων (μελομακάρονα, κουραμπιέδες, Christmas cake) σημειώνει αύξηση, σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, ενώ οι τιμές ορισμένων λαχανικών παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση και άλλων μεγάλη μείωση.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, όσον αφορά στα νωπά κρέατα, λήφθηκαν τιμές από 86 σημεία πώλησης (μεγάλες και μικρές υπεραγορές και συνοικιακά κρεοπωλεία), για τα λαχανικά από 35 σημεία πώλησης (μεγάλες και μικρές υπεραγορές), ενώ για τα εδέσματα από 45 σημεία πώλησης (μεγάλες υπεραγορές και αρτοποιεία/ζαχαροπλαστεία). Το Παρατηρητήριο καλύπτει όλες τις επαρχίες.

Αναφέρει ότι η έρευνα με συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης νωπών κρεάτων, λαχανικών και εδεσμάτων για τιμές που ίσχυαν στις 18 Δεκεμβρίου 2025 έχει στόχο την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, το μοσχαρίσιο top-side χωρίς κόκκαλο ντόπιο /kg παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με πέρσι 15,95% με μέση τιμή €15,13, η μοσχαρίσια μπριζόλα (ντόπια ) /kg σημειώνει αύξηση 22,87% με μέση τιμή €13,34 και η μοσχαρίσια μπριζόλα (ντόπια ) /kg αύξηση 17,52% με μέση τιμή €12,50.

Αντίθετα, μεταξύ άλλων, ο χοιρινός (λαιμός) λαπάς με κόκκαλο /kg παρουσιάζει σημαντική μείωση 3,35% με μέση τιμή €6,30, η χοιρινή κουτάλα με κόκκαλο /kg μείωση κατά 4,92% με μέση τιμή €5,24, η χοιρινή μπριζόλα λαπά /kg μείωση 4,12% με μέση τιμή €6,27 και ο χοιρινός κιμάς κουτάλα /kg μείωση 4,16% με μέση τιμή €5,91.

Οριακές μεταβολές είτε αρνητικές είτε θετικές σε σχέση με πέρσι παρουσιάζουν οι τιμές του κρέατος αμνοεριφίων και κοτόπουλων.

Εξάλλου, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Χριστουγέννων, οι Κουραμπιέδες αμυγδάλου /kg σημειώνουν αύξηση 4,87% με μέση τιμή €13,09, οι Κουραμπιέδες με γέμιση φοινίκι (φοινικωτά) /kg αύξηση 2,72% με μέση τιμή €13,86, ενώ οι Κουραμπιέδες συσκευασμένοι 500g παρουσιάζουν μείωση 2,96%. Αύξηση 3,17% σημειώνουν τα Μελομακάρονα /kg με μέση τιμή €12,77. Σημαντική αύξηση 6,24%, σε σχέση με πέρσι, παρουσιάζει η τιμή του Christmas cake με μέση τιμή €14,67.

Αναφορικά με τα λαχανικά, οι Πατάτες Φρέσκες (Kg) καταγράφουν σημαντική μείωση 22,22% με μέση τιμή €1,01, οι Ντομάτες Class I (Kg) σημειώνουν μείωση 45,12% με μέση τιμή €1,40, τα Αγγουράκια Θερμοκηπίου (Kg) σημειώνουν αύξηση 25,96% με μέση τιμή €3,26 και τα Αγγουράκια Χωραφιού (Kg) αύξηση 17,77% με μέση τιμή €3,66.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ