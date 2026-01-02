Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αναβάθμιση έξυπνων μετρητών της ΑΗΚ: Διακοπές ρεύματος έως 20 λεπτά - Αναλυτικά οι περιοχές

Όπως ανακοίνωσε η ΑΗΚ, για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής ρεύματος για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά.

Συνεχίζεται τον Ιανουάριο η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε όλες τις περιφέρειες σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο.

Στη Λευκωσία τον Ιανουάριο θα εγκατασταθούν έξυπνοι μετρητές στον Στρόβολο και συγκεκριμένα στην περιοχή μεταξύ Λεωφόρων Στροβόλου, Γρίβα Διγενή, Αγίου Προκοπίου, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Στη Λεμεσό, στην περιοχή εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α’, μεταξύ της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Οδών Μονής Μαχαιρά, Ταγματάρχου Πουλίου, Δημοσθένους Μιτσή, Ναυαρίνου, Γλάδστωνος, Αγίας Ζώνης και Θεσσαλονίκης.

Στη Λάρνακα, στην περιοχή παραλιακά Λάρνακα-Λειβάδια-Ορόκλινη-Πύλα, εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αμμοχώστου (Δρόμος Δεκέλειας).

Στην Αμμόχωστο, στο Παραλίμνι στην περιοχή εκατέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά στο ύψος της εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας, στην περιοχή Κάππαρη από το ύψος του κυκλικού κόμβου Αγίας Τριάδας μέχρι και την Οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή και στον Πρωταρά εκατέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά-Κάβο Γκρέκο από το ύψος την Λεωφόρου Πρωταρά μέχρι το ύψος της Οδού Σύμης/ περιοχή Προφήτη Ηλία.

Στην Πάφο εκατέρωθεν της Λεωφόρου Τάφων των Βασιλέων και μεταξύ της Λεωφόρου Αποστόλου Παύλου και μέχρι το ύψος των Δημοτικών Ορίων Χλώρακας.

