Κάμερες σώματος στους θηροφύλακες - Θα οπλοφορούν και οι ωρομίσθιοι

Μέχρι τα τέλη του μήνα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο επιφέρει δραστικές αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. Το επίμαχο νομοσχέδιο τιτλοφορείται «ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος» και βρίσκεται εδώ και έναν χρόνο ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο. Η καθυστέρηση στην προώθησή του οφείλεται σε τροποποιήσεις που περιλήφθηκαν εκ των υστέρων στο νομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούλιο του 2023. Οι σημαντικότερες αλλαγές που προτείνονται με το επίμαχο νομοσχέδιο είναι οι εξής: 1 Κάμερες σώματος για τους θηροφύλακες. Κατά τη διάρκεια ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!