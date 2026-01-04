Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Η Αννίτα καλεί τον Νίκο Σύκα να αποποιηθεί της ασυλίας - Αρνούμαι την καταγγελία για ξυλοδαρμό γυναίκας λέει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Γυναίκα στη Λεμεσό κατήγγειλε τον Νίκο Σύκα για επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης - Εκτός ψηφοδελτίου ο βουλευτής δήλωσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ

 

«Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου», αναφέρει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας μετά την καταγγελία γυναίκας στην Αστυνομία για επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σε ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Νίκος Σύκας ανέφερε τα εξής:

«Λυπούμαι πραγματικά που είμαι υποχρεωμένος να σχολιάσω δημοσίως δημοσιεύματα και σχόλια τα οποία με εμπλέκουν σε υπό διερεύνηση καταγγελία και επιθυμώ να τονίσω τα εξής:

* Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου.

* Νιώθω σοκαρισμένος από το γεγονός ότι η καταγγελία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης και στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, προτού καν αξιολογηθεί η οποιαδήποτε μαρτυρία και προτού κληθώ να δώσω τη δική μου κατάθεση για τα γεγονότα. 

* Παρόλα αυτά, δηλώνω ότι σέβομαι απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και, ανά πάσα στιγμή, είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα. 

Τέλος, επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα μου δικαιώματα».

Αννίτα Δημητρίου: Εκτός ψηφοδελτίου ο βουλευτής

«Ο βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου», ανέφερε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, τονίζοντας ότι θεωρεί απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας.

«Ως πρόεδρος του ΔΗΣΥ», σημείωσε, «δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας».

Πρόσθεσε δε ότι «σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας».

«Παράλληλα», συνέχισε, «ο βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου και αυτή είναι η εισήγηση μου προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

Tags

ΔΗΣΥΛΕΜΕΣΟΣΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΠΙΘΕΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα