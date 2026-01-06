Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έκρηξη σε γραφεία εταιρείας στη Λεμεσό - Τοποθετήθηκε κροτίδα με βενζίνη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες διερευνά η Αστυνομία

Στόχος εγκληματικής ενέργειας έγιναν τα ξημερώματα γραφεία εταιρείας παροχής οικονομικών υπηρεσιών στη Λεμεσό. Οι δράστες τοποθέτησαν κροτίδα ενισχυμένη με βενζίνη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Όπως έχει διαπιστωθεί από εικόνες κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, ο δράστης τοποθέτησε την εργοστασιακή χάρτινη κροτίδα με βενζίνη στην είσοδο της εταιρείας και την πυροδότησε.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη πρόσοψη των γραφείων της εταιρείας που βρίσκονται σε περιοχή της Μέσα Γειτονιάς.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

