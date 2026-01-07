Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον ΘΟΚ - Σκοπευτές σε επιφυλακή, κλείνουν δρόμοι, κυκλοφοριακή συμφόρηση (φωτος)

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται από νωρίς το μεσημέρι τα μέτρα ασφαλείας στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και στην ευρύτερη περιοχή, ενόψει της Τελετής Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα προστασίας, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή, ελέγχους από πυροτεχνουργούς και ανιχνευτικούς σκύλους, καθώς και διαρκή επιτήρηση του χώρου για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων.

Στην είσοδο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου έχει στρωθεί κόκκινο χαλί, από όπου θα διέλθουν οι προσκεκλημένοι, αφού προηγουμένως περάσουν από τα προβλεπόμενα σημεία ελέγχου υπό την επίβλεψη της Αστυνομίας.

Ελεύθεροι σκοπευτές έχουν αναπτυχθεί για επιτήρηση

Η γύρω περιοχή έχει αποκλειστεί περιμετρικά, ενώ η πρόσβαση στο σημείο είναι ελεγχόμενη και επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στις οδούς Δημοσθένη Σεβέρη, Γρηγόρη Αυξεντίου, Μιχαήλ Καραολή, Λόρδου Βύρωνος, Κωστή Παλαμά, Ομήρου, Αναστάσιου Λεβέντη, Ευαγόρου, Διαγόρου και Βασιλέως Παύλου, καθώς και στους δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης του παλαιού σταδίου ΓΣΠ.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 14:30 έχει τεθεί σε ισχύ αποκοπή όλων των δρόμων γύρω από τον ΘΟΚ και η προσβασιμότητα στην περιοχή είναι πλήρως ελεγχόμενη.

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις τροχαίες ρυθμίσεις και τις αποκοπές που εφαρμόζονται, καθώς και με τις οδηγίες των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Παράλληλα, με Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Κ.Δ.Π. 03/2026), απαγορεύεται αυστηρά η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην ευρύτερη περιοχή του ΘΟΚ και του Συνεδριακού Κέντρου, με την απαγόρευση να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Στο «κόκκινο» η κίνηση

Λόγω των αυξημένων μέτρων και των εκτεταμένων αποκοπών, αυξημένη είναι η κυκλοφοριακή επιβάρυνση σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από το κέντρο της Λευκωσίας.

Παρατηρούνται καθυστερήσεις και αυξημένη ροή οχημάτων στις παράπλευρες οδούς, καθώς οδηγοί επιχειρούν να παρακάμψουν τις αποκοπές γύρω από τον ΘΟΚ και το παλαιό στάδιο ΓΣΠ.