Συνεργασία κορυφής: Ο Μάριος Γεωργίου ενώνει δυνάμεις με το ALTERLIFE

Το ALTERLIFE ανακοινώνει τη συνεργασία του με τον διεθνή αθλητή ενόργανης γυμναστικής Μάριο Γεωργίου, παγκόσμιο πρωταθλητή με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σηματοδοτώντας μια νέα δυναμική πορεία στον χώρο της άθλησης.

Η παρουσία και η φιλοσοφία του Μάριου Γεωργίου ενισχύουν το όραμα του ALTERLIFE για υψηλά πρότυπα προπόνησης, πειθαρχία, ποιότητα και έμπνευση για τη νέα γενιά. Με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, φέρνει μαζί του τις αξίες του πρωταθλητισμού και τη βαθιά πίστη στη δύναμη του αθλητισμού να διαμορφώνει χαρακτήρες και να δημιουργεί ευκαιρίες.

Η συνεργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η άθληση συναντά τον πρωταθλητισμό και το όραμα γίνεται πράξη.