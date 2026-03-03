Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Συνεργασία κορυφής: Ο Μάριος Γεωργίου ενώνει δυνάμεις με το ALTERLIFE

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ALTERLIFE ανακοινώνει τη συνεργασία του με τον διεθνή αθλητή ενόργανης γυμναστικής Μάριο Γεωργίου, παγκόσμιο πρωταθλητή με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σηματοδοτώντας μια νέα δυναμική πορεία στον χώρο της άθλησης.

Η παρουσία και η φιλοσοφία του Μάριου Γεωργίου ενισχύουν το όραμα του ALTERLIFE για υψηλά πρότυπα προπόνησης, πειθαρχία, ποιότητα και έμπνευση για τη νέα γενιά. Με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, φέρνει μαζί του τις αξίες του πρωταθλητισμού και τη βαθιά πίστη στη δύναμη του αθλητισμού να διαμορφώνει χαρακτήρες και να δημιουργεί ευκαιρίες.

Η συνεργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η άθληση συναντά τον πρωταθλητισμό και το όραμα γίνεται πράξη.

 

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα