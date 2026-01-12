Παγώνει η Κύπρος: Έρχεται η πιο κρύα μέρα του φετινού χειμώνα - Χιονόπτωση στα ορεινά και ισχυροί άνεμοι αύριο Τρίτη

Αύριο αναμένεται να είναι η πιο κρύα ημέρα του φετινού χειμώνα, ως τώρα, σύμφωνα με τον λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας, Παναγιώτη Λιγγή, που μίλησε στο politis.com.cy.

Σύμφωνα με τον κ. Λιγγή, απόψε αναμένονται ιδιαίτερα έντονοι ανέμοι της τάξεως των έξι με επτά Μποφόρ στα δυτικά και νοτιοδυτικά του νησιού (Πάφος και Ακρωτήρι κυρίως). Επιπλέον όπως ανέφερε ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, συνεχίζεται η χιονόπτωση στο Τρόοοδος, ενώ απόψε αναμένεται χιόνι ή χιονόνερο και σε πιο χαμηλά στρώματα των ορεινών. «Δεν αποκλείεται απόψε οι κάτοικοι των ορεινών χωριών που βρίσκονται πάνω από χίλια μέτρα υψόμετρο να δουν ελαφρί χιόνι ή χιονόνερο», σημείωσε.

Αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα αρχικά στα δυτικά και στα βόρεια και αργότερα στα βόρεια, στο εσωτερικό και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ και τοπικά πολύ ισχυροί 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη στα νότια και ανατολικά και μέχρι πολύ κυματώδης στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ αρχικά, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα βόρεια και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, αρχικά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ για να καταστούν σταδιακά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι κυματώδης.Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται σταδιακά άνοδος για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, δηλαδή κοντά στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Το ύψος του χιονιού στην Χιονίστρα, αυτή τη στιγμή είναι στα 15 εκατοστά, με τη χιονόπτωση να συνεχίζεται από τις 11 το πρωί με έντονους ρυθμούς.

Ανοιχτοί μόνο για οχήματα με αντιολισθητικές αλυσίδες οι δρόμοι προς Τρόοδος

Ανοιχτοί μόνο για οχήματα με αντιολισθητικές αλυσίδες είναι οι δρόμοι που οδηγούν προς το Τρόοδος, λόγω της πρόσφατης χιονόπτωσης, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρει ότι οι δρόμοι Καρβουνά – Τροόδους, Πλατρών – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους είναι ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή /και κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.

Σημειώνει, ακόμα, ότι στην περιοχή του Τροόδους επικρατεί πυκνή ομίχλη και η ορατότητα είναι περιορισμένη και καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας του οχήματός τους αναμμένα.