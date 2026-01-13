Στήριξη ΔΗΣΥ στους αστυνομικούς για τα ωράρια μετά από συνάντηση με τον ΣΑΚ

Το ζήτημα που προέκυψε από την απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας για τη διαφοροποίηση του ωραρίου των αστυνομικών βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντσησης που είχαν τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Κ.), μαζί με μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, με την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, και τους Βουλευτές του κόμματος, Νίκο Τορναρίτη, Νίκο Γεωργίου, Φωτεινή Τσίριδου και Ρίτα Σούπερμαν.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΑΚ, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και υπήρξε εποικοδομητικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων. Σημειώνει, ακόμα, ότι «από πλευράς Δημοκρατικοϋ Συναγερμού επιβεβαιώθηκε η πλήρης στήριξη των μελών της Αστυνομίας και η αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος του Συνδέσμου Αστυνομίας» και προσθέτει ότι δεσμεύτηκε να στηρίξει το θέμα, το οποίο έχει εγγραφεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής.

Ο ΣΑΚ αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση«ανέλυσε τις σοβαρές επιπτώσεις που επιφέρει η εν λόγω απόφαση τόσο στα εργασιακά δικαιώματα και την ευημερία των αστυνομικών όσο και στην εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας γενικότερα. Τονίστηκε ότι τέτοιες αποφάσεις υποβαθμίζουν τον κοινωνικό διάλογο και δεν πρέπει να γίνονται χωρίς συζήτηση στα θεσμοθετημένα όργανα».

Σημειώνει, ακολούθως, ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και οι Βουλευτές «άκουσαν με προσοχή τις θέσεις του Συνδέσμου Αστυνομίας και αναγνώρισαν τη σοβαρότητα του θέματος, εκφράζοντας προβληματισμό για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε». Προσθέτει, δε, ότι υπογράμμισα πως «η επιχειρησιακή ικανότητα της Αστυνομίας και η ασφάλεια του πολίτη δεν μπορούν να ενισχυθούν μέσω μονομερών αποφάσεων, χωρίς διάλογο και χωρίς συγκροτημένο σχέδιο».

Τέλος, ο ΣΑΚ «δηλώνει ξεκάθαρα την πλήρη και αδιαπραγμάτευτη στήριξή του προς όλους τους αστυνομικούς που επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη απόφαση και θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε θεσμικό και νόμιμο μέσο για την προάσπιση των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και των εργασιακών κεκτημένων των μελών της Αστυνομίας» και διαβεβαιώνει ότι «παραμένει σε εγρήγορση και θα ενημερώνει υπεύθυνα για κάθε εξέλιξη».

Πηγή: ΚΥΠΕ