Υποχωρεί για λίγο το κρύο: Χιόνια από το Σαββατοκύριακο ξανά - Ο καιρός αναλυτικά

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 32 εκατοστά.

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αρχικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να παρατηρείται παγετός.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 7 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 8 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και τα ημιορεινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές, βροχές. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, ενώ στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

