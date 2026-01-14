Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Παγετός στους δρόμους προς Τρόοδος - Πρόσβαση μόνο με αλυσίδες ή 4x4

Βρεγμένο και ολισθηρό οδόστρωμα σε πολλές περιοχές - Έκκληση της Αστυνομίας για αυξημένη προσοχή

Σε αυξημένη προσοχή καλεί τους οδηγούς η Αστυνομία, καθώς λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών το οδόστρωμα παραμένει βρεγμένο σε διάφορες περιοχές, ενώ στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, κυρίως τις πρωινές ώρες, ενδέχεται να παρατηρείται ολισθηρότητα λόγω παγετού.

Συγκεκριμένοι δρόμοι προς το Τρόοδος είναι ανοικτοί μόνο για οχήματα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς ή/και αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και εργασίες στο οδικό δίκτυο που πιθανόν να επηρεάζουν την κυκλοφορία.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συμμόρφωσης με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

Δρόμοι ανοιχτοί ΜΟΝΟ για οχήματα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς οι αντιολισθητικές αλυσίδες (Λόγω παγετού):

Πλατρών – Τροόδους

Καρβουνά – Τροόδους

Προδρόμου – Τροόδους.

Δρόμοι ανοικτοί για όλα τα οχήματα, ωστόσο ολισθηροί λόγω ελαφριάς χιονόπτωσης ή και παγετού:

Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά – Πεδουλά

Κακοπετριάς – Καρβουνά

Πεδουλά – Κύκκου – Κάμπου

Κύκκου – Τσακκίστρας

Κάμπου – Ορκόντα – Κάτω Πύργου

Επισημαίνεται ότι σε διάφορες περιοχές η διεξαγωγή εργασιών στο οδικό δίκτυο, πιθανόν να επηρεάζει την κυκλοφορία.

