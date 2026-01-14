Ξαφνικά αγάπησαν τον Γενικό Ελεγκτή στον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Μετά την κοινωνική κατακραυγή που προκλήθηκε από το πολύκροτο βίντεο (videogate), το οποίο εμφανίζει συνεργάτες του Προέδρου Χριστοδουλίδη να συνομιλούν με υποτιθέμενους επενδυτές, και την καθολική απαίτηση που προέκυψε για διαφάνεια στο Ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης —το οποίο το Προεδρικό καταγγέλλεται ότι χρησιμοποιεί για σκοπούς ψηφοθηρίας— η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου υποχρεώθηκε χθες να κάνει ένα βήμα προς τη διαφάνεια.

Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, ο οποίος εκτελεί χρέη ταμία του Φορέα, πρότεινε στη χθεσινή συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής όπως γίνει αποδεκτή η εισήγηση του Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, η οποία υποβλήθηκε ενώπιον του Φορέα τον περασμένο Νοέμβριο, για δημοσιοποίηση των ονομάτων των χορηγών που εισφέρουν ποσά άνω των €20.000 ετησίως. Η εισήγηση έγινε αποδεκτή με άμεση ισχύ.

Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα τα πρόσωπα, φυσικά και νομικά, που επιθυμούν να εισφέρουν στο συγκεκριμένο Ταμείο, θα πρέπει εφόσον η εισφορά τους υπερβαίνει τις €20.000, να υπογράφουν συγκεκριμένο έντυπο με το οποίο θα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους από τη Διαχειριστική Επιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση, η εισφορά τους δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η δημοσιοποίηση των χορηγών θα γίνεται στο τέλος κάθε έτους, με τον απολογισμό της Διαχειριστικής Επιτροπής.

Παραμένουν στο σκοτάδι

Η σχετική ρύθμιση για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων χορηγών, την οποία αποφάσισε χθες να υιοθετήσει η Διαχειριστική Επιτροπή του Φορέα, αφορά χορηγίες που θα γίνονται από σήμερα και εντεύθεν. Οι χορηγίες που πραγματοποιήθηκαν από το 2023 μέχρι χθες και οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα €5 εκατ. παραμένουν, προς το παρόν, στο σκοτάδι. Ο ΔΗΣΥ, με νέα πρόταση νόμου που προτίθεται να καταθέσει σύντομα θα επιδιώξει εκ νέου τη δημοσιοποίησή τους.

Αναγκάστηκαν….

Η χθεσινή απόφαση του Φορέα για δημοσιοποίηση των μεγάλων χορηγών του, οι οποίοι είναι αποκλειστικά ιδιώτες, αποδίδεται σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της οργής των πολιτών που προκλήθηκε από το περιβόητο βίντεο, αλλά και της αντίδρασης των κομμάτων, τα οποία ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να καταθέσουν πρόταση νόμου για την κατάργηση του Φορέα.

Όπως αφήνεται να νοηθεί στο πολύκροτο βίντεο, προκειμένου ένας μεγαλοεπενδυτής να προσπεράσει τη γραφειοκρατία ή να εξασφαλίσει την εύνοια του Προέδρου Χριστοδουλίδη, θα πρέπει να συνεισφέρει στο ταμείο του Φορέα, του οποίου προήδρευε μέχρι χθες η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά. Η Πρώτη Κυρία υπέβαλε παραίτηση απο τον Φορέα μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο, όπως και ο γαμπρός της (σύζυγος της αδελφής της), Χαράλαμπος Χαραλάμπους, από τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου.

Θυμήθηκαν τον Γενικό Ελεγκτή

Η εισήγηση του Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, για τη δημοσιοποίηση των χορηγών που εισφέρουν στον Φορέα ποσά άνω των €20.000 με παράλληλη υπογραφή σχετικού εντύπου συγκατάθεσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, υποβλήθηκε ενώπιον της Πρώτης Κυρίας και των λοιπών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο του 2025 και περιλήφθηκε στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης στις 4/11/2025.

Το εντυπωσιακό είναι ότι, με τη δημοσιοποίηση τής εν λόγω έκθεσης, μέσω της οποίας ο κ. Παπακωνσταντίνου ζητούσε διαφάνεια ως προς τους χορηγούς, η Διαχειριστική Επιτροπή —με οδηγίες, βεβαίως, της Πρώτης Κυρίας, καθώς τα υπόλοιπα μέλη είναι δημόσιοι υπάλληλοι— εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία «στόλιζε» τον Γενικό Ελεγκτή και για την εν λόγω εισήγησή του.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε αυθημερόν η Διαχειριστική Επιτροπή του Φορέα (4/11/2025), «προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας», άφηνε σκιές για τις προθέσεις του Γενικού Ελεγκτή, εκφράζοντας μάλιστα «έντονη ανησυχία για την προσπάθεια μετατροπής ενός τεχνοκρατικού ελέγχου συμμόρφωσης σε εργαλείο πολιτικής εκμετάλλευσης». Ούτε λίγο ούτε πολύ, υποστήριζε ότι ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου άγεται και φέρεται από τα κόμματα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, τα οποία ζητούν επιτακτικά από το 2024 την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών ως προς τους χορηγούς του συγκεκριμένου Ταμείου.

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ήρθε να εντείνει ακόμη περισσότερο τις υποψίες ότι το συγκεκριμένο Ταμείο χρησιμοποιείται για σκοπούς ψηφοθηρίας, αναδεικνύοντας παράλληλα και ένα ακόμη ζήτημα: αυτό της σύγκρουσης συμφερόντων. Ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εντόπισε περιπτώσεις προσώπων, φυσικών και νομικών, που προέβησαν σε μεγάλες δωρεές προς τον Φορέα, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσαν συμβόλαια με το κράτος ή διεκδικούσαν νέες συμβάσεις. Όπως επισημαίνει στα ευρήματά της η Ελεγκτική Υπηρεσία, «η έλλειψη διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του Ταμείου δημιουργεί συνθήκες που δύνανται να προκαλέσουν δημόσια αμφισβήτηση. Και αυτό διότι ο σύζυγος της προέδρου του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης είναι ταυτόχρονα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τους επιχειρηματίες και τις ιδιωτικές εταιρείες που προβαίνουν στις εισφορές».

Αν δεν τον λοιδορούσαν

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, επιχείρησε να πείσει την Πρώτη Κυρία για την ανάγκη θεσμικής αυτοβελτίωσης και ενδυνάμωσης της διαφάνειας στον Φορέα. Ακόμη και στην έκθεσή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που ακολούθησε, τον περ. Νοέμβριο, ο κ. Παπακωνσταντίνου απαριθμούσε τα οφέλη που θα προέκυπταν εάν γινόταν αποδεκτή η εισήγησή του για δημοσιοποίηση των εισφορών άνω των €20.000. Υποδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, ότι, αν ο Φορέας εφάρμοζε αμέσως και αυτόβουλα την εισήγησή του, θα ενίσχυε σημαντικά τη διαφάνεια και θα ελαχιστοποιούσε οποιαδήποτε καχυποψία. Ωστόσο, δεν εισακούστηκε.

Αυτό που έγινε αντιληπτό τις τελευταίες ημέρες από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Φορέα, και κυρίως από την Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά, είναι ότι, αν είχαν υιοθετήσει την εισήγηση του Γενικού Ελεγκτή όταν αυτή υποβλήθηκε ενώπιόν τους τον περ. Νοέμβριο και δεν τον λοιδορούσαν αποδίδοντάς του σκοπιμότητες, σήμερα δεν θα γινόταν καν συζήτηση για την κατάργηση του Φορέα.

Επέμεινε στην παραίτησή της

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Φορέα, «τα μέλη της Επιτροπής κάλεσαν την κ. Καρσερά να αναθεωρήσει, εκτιμώντας ότι η παραίτησή της θα επηρεάσει αρνητικά τη συνέχιση του έργου του Φορέα, ο οποίος από το 2015 στηρίζει φοιτητές από οικογένειες με σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. (…) Η κ. Καρσερά ευχαρίστησε θερμά τα μέλη της Επιτροπής, αλλά επανέλαβε ότι η απόφασή της για αποχώρηση είναι αμετάκλητη. Τόνισε ότι προέχει αυτή τη στιγμή να διασφαλιστεί ότι όλοι οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση και πληρούν τα κριτήρια για την ακαδημαϊκή χρονιά 2025/2026 θα λάβουν τις υποτροφίες τους. Δόθηκε επίσης ενημέρωση από τη γραμματέα ότι εκκρεμούν 1.800 αιτήσεις προς αξιολόγηση».