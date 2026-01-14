Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου: Χειροπέδες σε 37χρονο για 12 διαρρήξεις και κλοπές

Στη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησε η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, μετά τη σύνδεση του με 12 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν τους τελευταίους μήνες στην περιοχή Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο 37χρονος, κάτοικος Ακρωτηρίου, συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου και τελεί υπό κράτηση για μια σειρά διαρρήξεων κατοικιών, κλοπών και κακόβουλων ζημιών, που «είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους».

Ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων σε ημερομηνία που θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι το αδίκημα της κλοπής παραμένει μία από τις πέντε βασικές προτεραιότητες της Αστυνομίας των ΒΒ, λόγω του άμεσου αντίκτυπου της στην ασφάλεια της κοινότητας και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ο Υπαστυνόμος του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων της Αστυνομίας των ΒΒ, Γιάννος Καρκάνιας, τόνισε ότι η στενή συνεργασία με την τοπική κοινότητα αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη σύλληψη.

«Αναγνωρίσαμε τις συγκεκριμένες υποθέσεις ως ένα κρίσιμο ζήτημα για την κοινότητα που απαιτούσε άμεση αντιμετώπιση», είπε και πρόσθεσε πως «μέσα από αποτελεσματική συλλογή πληροφοριών και μια στοχευμένη, συντονισμένη προσέγγιση, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε καθοριστικά τεκμήρια, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη του υπόπτου και στην ανάκτηση κλοπιμαίων».

Ο Υπαστυνόμος Καρκάνιας προέτρεψε το κοινό να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την προστασία της περιουσίας του και να αναφέρει οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, ενώ επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευση για ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία της κοινότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ