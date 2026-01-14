Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αυτοί οι δρόμοι είναι ανοικτοί στα ορεινά - Μόνο με 4Χ4 ή αλυσίδες προς Τρόοδος

Χιονόπτωση και παγετός καθιστούν το οδόστρωμα ολισθηρό - Κατολισθήσεις σε σειρά δρόμων

Ανοικτοί μόνο για οχήματα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4Χ4) ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες είναι γύρω στις 10.30 το πρωί της Τετάρτης οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος, λόγω χιονόπτωσης και παγετού που καθιστούν το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, οι δρόμοι που παραμένουν ανοικτοί υπό αυτές τις προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  • Πλατρών – Τροόδους

  • Καρβουνά – Τροόδους

  • Προδρόμου – Τροόδους

  • Πεδουλά – Προδρόμου

Την ίδια ώρα, ανοικτοί για όλα τα οχήματα, ωστόσο ολισθηροί λόγω ελαφριάς χιονόπτωσης ή παγετού, είναι οι δρόμοι:

  • Προδρόμου – Λεμύθου

  • Κακοπετριάς – Pinewood – Πεδουλά

Παράλληλα, κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος έχουν σημειωθεί στους πιο κάτω δρόμους:

  • Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά – Πεδουλά

  • Κακοπετριάς – Καρβουνά

  • Πεδουλά – Κύκκου – Κάμπου

  • Κύκκου – Τσακκίστρας

  • Κάμπου – Ορκόντα – Κάτω Πύργου

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, στις αστικές περιοχές καθώς και στους αυτοκινητοδρόμους, δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα.

Η Αστυνομία συστήνει αυξημένη προσοχή στους οδηγούς που θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, καλώντας τους να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας, ώστε να αποφευχθούν οδικές συγκρούσεις.

