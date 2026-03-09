Οι ΗΠΑ εκκενώνουν το προξενείο στα Άδανα: «Εγκαταλείψτε τη νοτιοανατολική Τουρκία»

Οδηγία να εγκαταλείψει το προξενείο των ΗΠΑ κοντά στα Άδανα της νότιας Τουρκίας, που βρίσκεται κοντά σε βάση του ΝΑΤΟ έστειλε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στο προσωπικό.

Παράλληλα, έδωσε εντολή στους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη «νοτιοανατολική Τουρκία», σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα.

«Στις 9 Μαρτίου 2026, το Υπουργείο Εξωτερικών διέταξε τους μη αναγκαίους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ και τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν το Γενικό Προξενείο Άδανα λόγω κινδύνων για την ασφάλεια» στη σχετική ανακοίνωση.

«Οι Αμερικανοί στη νοτιοανατολική Τουρκία ενθαρρύνονται έντονα να αναχωρήσουν τώρα» σημειώνεται.