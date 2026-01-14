Ο Γ. Βασιλείου έθεσε σε κίνηση την πορεία Κύπρου προς την Ευρώπη, λέει ο Μητσοτάκης

«Ο Γιώργος Βασιλείου παίρνει τη θέση του στην Ιστορία ως εκείνος που έθεσε σε κίνηση την πορεία της Μεγαλονήσου προς την Ευρώπη, ώστε η ενταξιακή διαδικασία να στεφθεί, λίγο αργότερα, με επιτυχία». Αυτό σημειώνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει, επίσης, ότι Ελλάδα και Κύπρος αποχαιρετούν με σεβασμό τον Πρόεδρο Γιώργο Βασιλείου. Έναν «μη πολιτικό» πολιτικό, ο οποίος έθεσε ολόψυχα εαυτόν στην υπηρεσία του καθήκοντος με πυξίδες του το εθνικό ζήτημα, τη Δημοκρατία και την πρόοδο. Τονίζει, επίσης, ότι ο Βασιλείου ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, που έδρασε με πρόταγμα μια «επανάσταση της λογικής», πέρα από κομματικές παρωπίδες και με σταθερό το βλέμμα στις επόμενες γενιές.

«Παίρνει, πλέον, τη θέση του στην Ιστορία ως εκείνος που έθεσε σε κίνηση την πορεία της Μεγαλονήσου προς την Ευρώπη ώστε η ενταξιακή διαδικασία να στεφθεί, λίγο αργότερα, με επιτυχία. Ως πατριώτης, διεκδίκησε μία ρεαλιστική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Αλλά και ως κυβερνήτης τόλμησε δομικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος. Ιδρύοντας, μάλιστα, και το πανεπιστήμιο Κύπρου», τονίζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

«Θα τον θυμάμαι, ως φίλο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τον οποίον μοιραζόταν την πίστη στις μεταρρυθμίσεις που οδηγούν σε ανάπτυξη και σε κοινωνική ευημερία. Αλλά και ως μία ιδιαίτερη παρουσία στη δημόσια ζωή, καθώς ούτε το παρελθόν ούτε οι αναφορές του υπήρξαν ποτέ κομματικές. Γι’ αυτό, άλλωστε, είχα και προσωπικά την τιμή να παρουσιάσω τον β’ τόμο της αυτοβιογραφίας του, όταν αυτή εκδόθηκε το 2017», σημειώνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ