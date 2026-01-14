Απεβίωσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου - Θλίψη στον πολιτικό κόσμο

Έφυγε το βράδυ της 13ης Ιανουαρίου, από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, μια από τις πλέον καθοριστικές πολιτικές και πνευματικές φυσιογνωμίες της σύγχρονης Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ανακοίνωσε η επί 59 χρόνια σύζυγος του, Ανδρούλλα Βασίλειου.

Μετά από 2 χρόνων ταλαιπωρία, ο αγαπημένος μου Γιώργος, σύντροφος τ ζωής μου γ 59 χρόνια, έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά μας απόψε σ ΓΝΛ. Είναι δύσκολο ν αποχωριστώ αυτό τ άνθρωπο π υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος κ πατέρας, άνθρωπος γεμάτος καλωσύνη κ αγάπη για τ τόπο κ τ λαό του. — Androulla Vassiliou (@VassiliouEU) January 13, 2026

Ο Πρόεδρος Βασιλείου, νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με λοίμωξη του αναπνευστικού. Ο τρίτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφήνει πίσω του ένα αποτύπωμα που ξεπερνά τις εκλογικές αναμετρήσεις και τις κυβερνητικές θητείες.

Συνδέθηκε με την προσπάθεια για λύση του Κυπριακού, με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και με τη στρατηγική επιλογή της ευρωπαϊκής πορείας της Κύπρου. Η διαδρομή του υπήρξε συνδυασμός τεχνοκρατικής γνώσης, πολιτικού ρεαλισμού και βαθιάς πίστης στον διάλογο.

Η πορεία του

Ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε ο τρίτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριος Γ’ και τον Σπύρο Κυπριανού. Εξελέγη στις 21 Φεβρουαρίου 1988 και άσκησε τα καθήκοντά του μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 1993.

Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο στις 20 Μαΐου 1931. Ήταν γιος του Βάσου Βασιλείου και της Φωφώς Βασιλείου. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στα πανεπιστήμια της Γενεύης, της Βιέννης και της Βουδαπέστης όπου αναγορεύθηκε διδάκτορας. Στο Λονδίνο ειδικεύθηκε στο μάρκετινγκ και την έρευνα αγοράς. Παντρεύτηκε την Ανδρούλλα Βασιλείου και απέκτησαν δύο κόρες και έναν γιο.



Στην επαγγελματική του διαδρομή, σύμφωνα με την διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια ΠΟΛΥΓΝΩΣΗ, εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 1962 επέστρεψε στην Κύπρο ιδρύοντας το Κέντρο Ερευνών Μέσης Ανατολής. Ο οργανισμός εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους στον χώρο της έρευνας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα ανέπτυξε έντονη ακαδημαϊκή και συγγραφική δράση και συνεργάστηκε για χρόνια με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου παρουσιάζοντας οικονομικές εκπομπές.

Δεν υπήρξε μέλος πολιτικού κόμματος. Στις προεδρικές εκλογές του 1988 κατήλθε ως ανεξάρτητος υποψήφιος με τη στήριξη του ΑΚΕΛ και ανεξάρτητων προσωπικοτήτων. Στον δεύτερο γύρο επικράτησε του Γλαύκου Κληρίδη και ανέλαβε την προεδρία σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του κατέβαλε συστηματικές προσπάθειες για την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού μέσω των Ηνωμένων Εθνών και απευθείας διαπραγματεύσεων με την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Το πλαίσιο πρωτοβουλιών που έμεινε γνωστό ως σχέδιο Γκάλι δεν κατέληξε σε συμφωνία, ωστόσο σημάδεψε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας. Παράλληλα η κυβέρνησή του έδωσε έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της άμυνας και στη βελτίωση κοινωνικών παροχών με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία. Το 1993 απώλεσε την προεδρία σε μια από τις πιο αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρέμεινε όμως ενεργός στην πολιτική ζωή ιδρύοντας το Κίνημα Ελευθέρων Δημοκρατών και αργότερα τους Ενωμένους Δημοκράτες. Διετέλεσε βουλευτής Λευκωσίας και τιμητικά πρόεδρος του κινήματος.

Ο άνθρωπος που πίστεψε στην ευρωπαϊκή Κύπρο

Καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος του στην ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου. Επί προεδρίας του υποβλήθηκε η αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αργότερα ανέλαβε επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας για την ένταξη και την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου. Για τη συμβολή του αυτή τιμήθηκε το 2002 με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στη διάρκεια της προεδρίας του ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το 2007 το ίδρυμα δημιούργησε Έδρα στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα Αγοράς με χορηγία του ίδιου. Το συγγραφικό του έργο υπήρξε εκτενές και περιλάμβανε μελέτες για την οικονομία, την πολιτική και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καθώς και την αυτοβιογραφία του. Ο Γιώργος Βασιλείου τιμήθηκε με πλήθος διεθνών διακρίσεων και αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας από πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού. Με τον θάνατό του η Κύπρος αποχαιρετά έναν Πρόεδρο που ταύτισε τη δημόσια παρουσία του με τον διάλογο, τον πραγματισμό και τη μακρόπνοη θεώρηση του τόπου.

Ήταν παντρεμένος με την πρώην Επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανδρούλλα Βασιλείου και μαζί απέκτησαν δύο κόρες και έναν γιο.

Με πληροφορίες: Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια