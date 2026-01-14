Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μονόλεπτο σιγή στη μνήμη Γιώργου Βασιλείου τήρησε το Υπουργικό Συμβούλιο

Μονόλεπτο σιγή στη μνήμη του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου τήρησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του σώματος που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, για να αποφασιστούν οι δέουσες τιμές που θα αποδοθούν στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Προεδρία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η σημερινή έκτακτη συνεδρίαση γίνεται σε συνέχεια του θανάτου του πρώην Προέδρου Γιώργου Βασιλείου».

«Μίλησα νωρίς το πρωί με την κα Βασιλείου, συζητήσαμε για τα διαδικαστικά, αλλά τώρα θα δούμε για το τελετουργικό. Σας καλώ σε μονόλεπτο σιγή», πρόσθεσε.

