Πτήσεις επαναπατρισμού από Μ. Ανατολή μέσω Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ΕΕ συντονίζει η Κομισιόν, τι θα γίνει με Κύπριους

Έξι πτήσεις επαναπατρισμού συνδιοργάνωσε το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ERCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χθες και σήμερα, Τετάρτη και Πέμπτη, υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη της ΕΕ και επιστρέφοντας με ασφάλεια Ευρωπαίους πολίτες στη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σλοβακία, ενώ μεταξύ των κρατών μελών που ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ είναι και η Κύπρος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, πρόσθετες πτήσεις επαναπατρισμού προγραμματίζονται για τις επόμενες ημέρες, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των κρατών μελών που ενεργοποιούν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

Η Επιτροπή λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη στον συντονισμό πτήσεων επαναπατρισμού από τη Μέση Ανατολή, δίνοντας προτεραιότητα στη βοήθεια προς τα κράτη μέλη και η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή, ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια στις πατρίδες τους. Μέχρι σήμερα, δέκα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Σλοβακία, η Ρουμανία, το Λουξεμβούργο και η Τσεχία έχουν ενεργοποιήσει τον Μηχανισμό.

Το ERCC συντονίζει λογιστικά τις πτήσεις που προσφέρονται από τα κράτη μέλη, ενώ η Επιτροπή παραμένει σε στενή επαφή με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις προξενικές αρχές των κρατών μελών στην περιοχή.

Παράλληλα, η Κομισιόν μπορεί να καλύψει μέρος των οικονομικών εξόδων των πτήσεων επαναπατρισμού, ειδικά όταν προσφέρονται θέσεις σε πολίτες άλλων κρατών μελών. Συγκεκριμένα, πτήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον 30% των θέσεών τους σε πολίτες άλλων χωρών της ΕΕ μπορούν να επιδοτηθούν έως και 75% των επιλέξιμων εξόδων. Σε περίπτωση που κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να υποστηρίξει μια χώρα που ζητά βοήθεια για την εκκένωση των πολιτών της, η Επιτροπή μπορεί να οργανώσει πτήσεις μέσω του μηχανισμού rescEU, καλύπτοντας το 100% των εξόδων.

