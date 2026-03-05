Έλλειψη νοσηλευτών και δημόσια νοσηλευτήρια ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου Υγείας

Με στόχο την ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την αντιμετώπιση της χρόνιας έλλειψης νοσηλευτών, το Υπουργείο Υγείας θέτει σε πρώτη γραμμή μια σειρά από παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.

Κατά την πρώτη του παρουσία ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης υπογράμμισε ότι το ζήτημα της στελέχωσης με νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί διαχρονική πρόκληση για το σύστημα υγείας, τονίζοντας πως η πολιτεία βρίσκεται σε συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών και την ενίσχυση των υπηρεσιών.

Ο υπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας. Οι ανάγκες, όπως είπε, αυξάνονται συνεχώς, γεγονός που δημιουργεί επιπρόσθετες πιέσεις στο σύστημα υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υγείας προωθεί παράλληλα τον στρατηγικό σχεδιασμό για τη μελλοντική δυναμικότητα των νοσηλευτηρίων. Όπως ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης, το λεγόμενο capacity plan, που αφορά τον σχεδιασμό της δυναμικότητας του συστήματος υγείας, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Έλλειψη νοσηλευτών: Διαχρονικό πρόβλημα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην έλλειψη νοσηλευτών, την οποία ο υπουργός χαρακτήρισε «διαχρονικό ζήτημα». Όπως σημείωσε, το Υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει σε εκστρατεία προσέλκυσης νοσηλευτικού προσωπικού, με σημαντική αύξηση στον αριθμό των επαγγελματιών που εντάσσονται στο σύστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση περίπου 85% στον αριθμό των νοσηλευτών. Ωστόσο, την ίδια στιγμή οι ανάγκες αυξάνονται με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς, κυρίως λόγω της επέκτασης των υπηρεσιών υγείας και της αύξησης των διαθέσιμων κλινών.

Ο κ. Χαραλαμπίδης τόνισε ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν είναι ο ακριβής αριθμός των πραγματικών αναγκών του συστήματος.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε τον ακριβή αριθμό των αναγκών, μιας και οι αριθμοί που ακούμε αυτή τη στιγμή είναι αντικρουόμενοι», ανέφερε.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, το Υπουργείο Υγείας αναμένει και την έκθεση ειδικού εμπειρογνώμονα, η οποία αναμένεται να παραδοθεί μέχρι τις 8 Μαρτίου. Η έκθεση θα συμβάλει στην αποτύπωση των πραγματικών αναγκών του συστήματος υγείας σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στον καλύτερο σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής, αναγνωρίζοντας ότι ορισμένες από αυτές προκαλούν αντιδράσεις.

Προτεραιότητα τα δημόσια νοσηλευτήρια

Ο κ. Χαραλαμπίδης κατέστησε σαφές ότι πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας παραμένει η ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, τα οποία αποτελούν τον βασικό πυλώνα του συστήματος υγείας.

Η αντιμετώπιση της έλλειψης νοσηλευτών, η βελτίωση των υποδομών και ο στρατηγικός σχεδιασμός για τις ανάγκες των επόμενων ετών αποτελούν, όπως ανέφερε, βασικούς άξονες της πολιτικής που προωθεί το Υπουργείο.