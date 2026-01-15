Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ψυχρή εισβολή: Έρχεται νέο κύμα ψύχους από την Κυριακή και χιόνια από τη Παρασκευή - Ο καιρός αναλυτικά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 30 εκατοστά.

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Παρασκευή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αρχικά τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 7 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 9 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Την Παρασκευή ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μέχρι το απόγευμα κυρίως συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ μέχρι την Κυριακή αναμένεται αισθητή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 30 εκατοστά.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΤρόοδοςΚΑΙΡΟΣΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣΧΙΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα