Προειδοποιεί για επικίνδυνα οχήματα το ΤΟΜ - Κίνδυνοι για τραυματισμό, ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά

Για επικίνδυνα οχήματα προειδοποιεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή κατά την 49η, 50η, 51η και 52η βδομάδα του 2025 και την 1η βδομάδα του 2026. Τα επικίνδυνα οχήματα κοινοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Μεταξύ άλλων, το ΤΟΜ προειδοποιεί για κίνδυνο τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και κινδύνους προς το περιβάλλον, από τα οχήματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, που περιλαμβάνουν επιβατικά αυτοκίνητα, επιβατηγά φορτηγά, ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά σκούτερ, λεωφορεία, επαγγελματικά οχήματα, μοτοσικλέτες,

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Επίσης, το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες και για τα συγκεκριμένα εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.