Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Γιώργου Βασιλείου, ανοίγει βιβλίο συλλυπητηρίων

Η σορός του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου τίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας από τις 10.00 μέχρι τις 17.00.

Επίσης, σήμερα θα ανοίξει το βιβλίο συλλυπητηρίων για τον θάνατο του πρώην Προέδρου.

Το βιβλίο θα ανοίξει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου, και το πρωί θα το υπογράψουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το βιβλίο συλλυπητηρίων θα είναι ανοικτό για τους πολιτειακούς αξιωματούχους από τις 10.30 π.μ. μέχρι τις 12 το μεσημέρι, ενώ για το διπλωματικό σώμα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 μ.μ. Εξάλλου, βιβλία συλλυπητηρίων θα ανοιχθούν σε όλες τις διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο θα παραστούν στην κηδεία, η οποία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου και ώρα 13.00, από τον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 11.30.

Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Η ημέρα της κηδείας, το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, έχει κηρυχθεί ως δημόσια αργία.

ΚΥΠΕ