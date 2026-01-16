«Ο Γιώργος Βασιλείου έφυγε με τον καημό της επανένωσης της Κύπρου»: Συγκινούν οι δηλώσεις της Ανδρούλλας

Έχασα έναν άνθρωπο με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ένα σύντροφο με την κυριολεκτική έννοια της λέξης, δήλωσε την Παρασκευή η Ανδρούλλα Βασιλείου για τον εκλιπόντα σύζυγό της και τρίτο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου, ο οποίος – σύμφωνα με την ίδια – μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής του είχε έγνοια την επανένωση του νησιού κι άφησε παρακαταθήκες που και σήμερα ακόμα ο κόσμος καταλαβαίνει.

Η κ. Βασιλείου προσήλθε στο ναό Της του Θεού Σοφία, όπου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του εκλιπόντος, γύρω στο μεσημέρι, πλησίασε το φέρετρο, κοίταξε τον σύζυγό της, κατέβηκε τα σκαλιά κι έμεινε εκεί για αρκετή ώρα μαζί με τα παιδιά της και κάποια από τα εγγόνια της. Κόσμος που προσέρχονταν στην εκκλησία για να αποχαιρετήσει τον τεθνεώτα εκείνη την ώρα αγκάλιαζε την κ. Βασιλείου και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και μοιράζονταν μαζί τους στιγμές από την γνωριμία τους με τον αποβιώσαντα, κι εξέφραζαν την λύπη τους για τον χαμό του.

«Μετά από 2 χρόνια ταλαιπωρίας και ιδιαίτερα τις τελευταίες 10 μέρες που περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή να ξεψυχήσει... αγωνιζόταν, αγωνιζόταν για να ζήσει», ανέφερε η Ανδρούλλα Βασιλείου στους δημοσιογράφους που της ζήτησαν να μιλήσει για τον εκλιπόντα. «Αυτός ήταν ο Γιώργος, ένας αγωνιστής στη ζωή και στο θάνατο. Νόμιζα ότι συνήθιζα την ιδέα του θανάτου, αλλά όταν έρθει το μοιραίο, ο πόνος είναι πολύ μεγάλος. Γιατί έχασα έναν άνθρωπο, με κεφαλαία ΑΝΘΡΩΠΟ. Αγαπούσε τον κόσμο. Καμιά φορά του έλεγα ‘Γιώργο μου να είσαι πιο προσεκτικός, πιο εκλεκτικός’. ‘Όχι, όλοι είναι καλοί για μένα’. Γιατί αυτό ήταν ο ίδιος. Αυτός ήταν καλός με όλο τον κόσμο, αγαπούσε τον κόσμο και τον τόπο του. Πάρα πολύ».

Έδωσε το παν, συνέχισε η κ. Βασιλείου. «Στα 5 χρόνια της Προεδρίας, πραγματικά δεν είδα κόσμο να εργάζεται τόσο σκληρά. Καμιά φορά με ρωτούν ‘γιατί πήγατε στο Προεδρικό να κατοικήσετε;’ κι έλεγα για να βλέπω κάπου κάπου και τον άντρα μου. Διότι εργαζόταν μέρα νύχτα, δεν τα έβαζε κάτω, ήταν εργασιομανής. Και ό,τι έβαζε στο νου του να κάνει, αγωνιζόταν να το πετύχει».

Από τα εκατοντάδες μηνύματα του κόσμου αυτές τις μέρες, είπε, καταλαβαίνει πως και ο κόσμος τον εκτίμησε. «Και πραγματικά λυπάμαι γιατί για μερικές εκατοντάδες ψήφους το ’93 δεν κατάφερε να επανεκλεγεί και να συμπληρώσει το έργο που ανέλαβε. Η Κύπρος θα ήταν μια διαφορετική χώρα πιστεύω, εάν είχε και μια δεύτερη θητεία. Διότι καθιέρωσε την Δημοκρατία» πρόσθεσε. Η κ. Βασιλείου είπε ότι βλέπει τώρα κόσμο στο δρόμο και της λέει ότι δεν ψήφισε τον Γιώργο Βασιλείου αλλά πήρε προαγωγή, διορίστηκε. «Έδωσε (ο Γιώργος Βασιλείου) το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε αξιοκρατικοί».

Ερωτηθείσα ποια είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του Γιώργου Βασιλείου, η κ. Βασιλείου είπε ότι ήταν «δημοκράτης, ανθρώπινος. Έφυγε με τον πόνο ότι δεν μπόρεσε να επανενώσει την χώρα μας». Τον τελευταίο καιρό, ανέφερε, «τα μάτια του άνοιγαν όταν του ανέφερα κάτι για το Κυπριακό. «Ήταν η μεγαλύτερή του έγνοια, πως να μπορέσουμε να επανενώσουμε τούτο το νησί. Ας ελπίσουμε ότι το όνειρό μας θα εκπληρωθεί» ανέφερε.

Στην παρατήρηση ότι απλοί πολίτες σήμερα, είπαν ότι εάν εκλεγόταν ο Βασιλείου δεύτερη θητεία, θα το εκπλήρωνε, η κ. Βασιλείου εξέφρασε βεβαιότητα γι’ αυτό. «Σίγουρα, γιατί ήταν η πρώτη φορά – και ήμουν στην Νέα Υόρκη μαζί του – που ο ΓΓ έριξε καθαρά το βάρος της ευθύνης στην Τουρκία. Έδωσε 2 μήνες διορία του Ντενκτάς να απαντήσει, ειδάλλως το ΣΑ θα προχωρούσε σε λήψη αποφάσεων». Γυρίσαμε πίσω, είπε η κ. Βασιλείου, και «δυστυχώς συνέβησαν αυτά που συνέβησαν».

Σε παραπομπή δημοσιογράφου σε συνέντευξη του εκλιπόντος που έλεγε ότι συμβουλευόταν την Ανδρούλλα σε όλα, η ίδια απάντησε ότι η σχέση τους ήταν κάτι το ιδιαίτερο. «Είχαμε μια πνευματική σύνδεση. Δεν λέω ότι έπαιρνε αποφάσεις το Υπουργικό εξαιτίας μου, ερχόταν πάνω (στο Προεδρικό) και έλεγε ‘κάτσε να συζητήσουμε τούτο το θέμα γιατί με προβληματίζει’. Υπήρχε αυτή η άμεση σχέση, δεν ήταν απλώς σύζυγος. Ήταν ο σύντροφος με όλη την κυριολεξία της λέξεως».

Κληθείσα να πει πώς ήταν ως πατέρας, η κ. Βασιλείου είπε ότι ήταν «πάρα πολύ καλός πατέρας» και χαμογελώντας ανέφερε ότι τα πρώτα χρόνια που ίδρυσε το ΚΕΜΑ ήταν με μια βαλίτσα στο χέρι από το ένα ταξίδι στο άλλο, και το βάρος των παιδιών ήταν στους ώμους της, ήταν η αυστηρή. «Όταν ερχόταν ‘κάνε το ένα, κάνε το άλλο’ και του έλεγα ‘πάλι μου τους χάλασες’». Έβρισκε ικανοποίηση, πρόσθεσε, στο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παιδιών. «Ήταν πολύ στοργικός πατέρας και πολύ στοργικός σύζυγος» πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν θέλει να του πει κάτι τώρα που έφυγε και δεν μπόρεσε γιατί ήταν δύσκολες οι τελευταίες μέρες, η Ανδρούλλα Βασιλείου είπε ότι θέλει να του πει «αυτά τα οποία έκανε για την Κύπρο δεν θα πάνε χαμένα. Ο κόσμος καταλαβαίνει». Βλέπω την αντίδραση του κόσμου σε ορισμένα κακώς έχοντα και καταλαβαίνει πόσο σημασία έχουν οι δημοκρατικές αρχές, ο νόμος και η τάξη, ο σεβασμός και ο αλληλοσεβασμός προς τον συνάνθρωπό σου, η ενότητα, πρόσθεσε. «Όλα αυτά είναι πάρα πολλές παρακαταθήκες του Βασιλείου κι ελπίζω ο κόσμος μας να τις παρακολουθήσει και να τις ακολουθήσει».

Ο Γιώργος Βασιλείου, είπε η σύζυγός του, ήταν πάντοτε αισιόδοξος. «Και θα ήθελα να του πω να μην χάνει τις ελπίδες του. Κι ελπίζω εγώ και τα παιδιά μας να ζήσουμε να δούμε την Κύπρο μας επανενωμένη» είπε.

Στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας παρόντα ήταν και τα τρία παιδιά του, Σοφία, Βάσω και Ευέλθων, όπως και οι δύο μεγαλύτεροι εγγονοί του, Γιώργος κι Αλέξανδρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ