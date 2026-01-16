Με δάκρυα, σεβασμό και εκτίμηση ο κόσμος της Κύπρου αποχαιρετά τον Γιώργο Βασιλείου

Άτομα διαφόρων ηλικιών πήγαν σήμερα στον ιερό ναό Της του Θεού Σοφία όπου εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του τρίτου Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, του οποίου η εξόδιος ακολουθία και η ταφή με τιμές εν ενεργεία αρχηγού κράτους θα γίνει αύριο, Σάββατο και η μέρα έχει κηρυχθεί επίσημη αργία.

Στην εκκλησία υπήρχε βιβλίο συλλυπητηρίων και ο κόσμος έγραφε το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του για τον Γιώργο Βασιλείου. Η σορός τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Είναι ο δεύτερος πατέρας μου, δήλωσε με βουρκωμένα μάτια ο οδηγός του Γιώργου Βασιλείου επί 26 χρόνια, Αβέρωφ Μορίτσης, από την έναρξη της Προεδρίας του μέχρι το 2014 που αφυπηρέτησε, όπως ο ίδιος ανέφερε. «Για μένα είναι ο δεύτερος πατέρας. Αυτό τα λέει όλα».

Ήταν ένας άρχοντας, είπε. «Εγώ έμαθα πολλά στην ζωή μου που λόου του. Κάθε του ενέργεια ήταν μελετημένη. Όπου πηγαίναμε η έννοια του ήταν ‘έφαες κάτι ρε;’ Ήμασταν φίλοι. Αιωνία του η μνήμη», είπε.

Έχει πάρα πολλά να θυμάται, είπε και όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η πιο δυνατή στιγμή για τον κ. Βασιλείου, είπε ότι ήταν η στιγμή που πήρε την απόφαση να ψηφίσει τον Γλαύκο Κληρίδη στις Προεδρικές εκλογές. «Βγήκε περπατητός έξω από το Προεδρικό. Τον ακολούθησα στο Υπουργείο Εξωτερικών Μπήκε στ’ αυτοκίνητο. Λέει μου ‘ρε Αβέρωφ τί να κάνουμε;’. Λέω του ‘Πρόεδρε συμφέρει μας να ψηφίσουμε τον κ. Ιακώβου. Δεν θα κερδίσει και το κόμμα που κάναμε θα δυναμώσει’. Έμεινε σιωπηλός μέχρι τα φώτα του Χόντα. Εκεί μου λέει ‘συμφέρει να έχουμε μια πατρίδα ελεύθερη ή ένα κόμμα δυνατό».

Του είπα ότι όποια απόφαση έπαιρνε αυτός θα την στήριζε, πρόσθεσε. Έγινε η σύσκεψη και πήραν την απόφαση να στηρίξουν Κληρίδη κάτι που και ο ίδιος έκανε, είπε ο κ. Μορίτσης.

Ερωτηθείς για το Κυπριακό και τις έντονες απόψεις που είχε ο κ. Βασιλείου, ο πρώην οδηγός του εξιστόρησε ότι μια μέρα που πηγαίναν στον Πύργο Τηλλυρίας σταμάτησαν από μακριά να δουν τα Κόκκινα και ο κ. Βασιλείου του είπε πως εάν κέρδιζε τις εκλογές (το 1993) θα μας έδιναν τα Κόκκινα πίσω ως ένδειξη καλής θέλησης γιατί τους είχε αποδείξει στην παρουσία του Μπούτρος Γκάλι ότι ο ανεφοδιασμός των Κοκκίνων δια θαλάσσης στοίχιζε στην Τουρκία 1,5 εκ. λίρες.

Ο κ. Μορίτσης ανέφερε ότι όταν τον ρώτησε γιατί δεν το είπε αυτό στην προεκλογική εκστρατεία, ο κ. Βασιλείου του απάντησε ότι «ήταν προφορικώς δεν ήταν γραπτώς. Κι ακόμα και τα Κόκκινα είναι κλειστά». Αυτό είπε ο κ. Μορίτσης το μετέφερε και στον νυν Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και τον Κοινοτάρχη Πύργου και τον Δήμαρχο Πόλεως Χρυσοχούς.

Η έγνοια του ήταν η λύση του Κυπριακού, το ήθελε, ανέφερε κι εξέφρασε βεβαιότητα ότι εάν ο κ Βασιλείου είχε επανεκλεγεί το 1993 θα το είχε λύσει. «Αλλά δυστυχώς τα κομματικά συμφέροντα τον πρόδωσαν».

«Μετριοφροσύνη, ήθος, αξιοπρέπεια. Πρόσφερε στην Κύπρο κι έχουμε κι εμείς καθήκον να τον αποχαιρετίσουμε», ανέφερε ο Ανδρέας Ιακωβίδης, που δήλωσε ότι τον γνώριζε προσωπικά, τον ίδιο και μέλη της οικογένειάς του μέσω του ταμείου μουσικής και καλών τεχνών όπου είχαν συνεργαστεί. «Μετριοφροσύνη, ήθος, αξιοπρέπεια. Τρεις λέξεις που πιστεύω καλά κάνουμε να τις έχουμε υπόψη όλοι».

Ο Χριστάκης Πασχάλης από το Δίκωμο είπε ότι με μεγάλη λύπη, στεναχώρια και πόνο αποχαιρετούμε τον αγαπητό τον κ. Βασιλείου. «Η Κύπρος από προχθές έγινε πάρα πολύ φτωχή. Μιλούμε για έναν άνθρωπο που ήταν γενικά για όλο τον κόσμο, το τέλειο». Ο κυπριακός λαός θα τον τιμά και θα τον εκτιμά για πάντα, πρόσθεσε.

Ο Λύσανδρος Κυριακού δήλωσε ψηφοφόρος του Γιώργου Βασιλείου και ιδρυτικό στέλεχος του κόμματος των Ελευθέρων Δημοκρατών και μετέπειτα των Ενωμένων Δημοκρατών. Συνεργάστηκαν, είπε, σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις. «Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα για την Κύπρο. Έκανε τομές στο κυπριακό κράτος και πήρε τέτοιες αποφάσεις που αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ’ ότι ήταν πριν». Έφερε δε ως παράδειγμα την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. «Μεγάλη προσωπικότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ