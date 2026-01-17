Θα πάτε Τρόοδος; 9+1 tips ενόψει παγετού και χιονόπτωσης - Όσα πρέπει να ξέρετε

Στο ψυγείο θα «μπει» η Κύπρος από αύριο Κυριακή, λόγω ασθενούς χαμηλής πίεσης που επηρεάζει την περιοχή, ενώ ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται να μας επηρεάσει από αύριο.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και ψυχρός με μεμονωμένες βροχές και χιόνι στα ορεινά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και ψυχρός ενώ την Τετάρτη θα εμφανίζονται ψηλές νεφώσεις.Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από αυτές. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 24 εκατοστά.

Το ύψος χιονιού το πρωινό του Σαββάτου (17/01) στο ξενοδοχείο Jubilee κυμαίνεται από 10-15 εκατοστά ενώ στη Χιονίστρα το ύψος του χιονιού κυμαίνεται από 17-22 εκατοστά.

9+1 Τips για την εκδρομή σου

Έλεγξε τις καιρικές συνθήκες πριν φύγεις. Ο καιρός στο Τρόοδος αλλάζει γρήγορα· ενημερώσου για χιονόπτωση, παγετό και ορατότητα.

Βεβαιώσου ότι το όχημά σου είναι κατάλληλα εξοπλισμένο. Αντιολισθητικές αλυσίδες, καλή κατάσταση ελαστικών και γεμάτο ρεζερβουάρ είναι απαραίτητα.

Οδήγησε με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή. Οι δρόμοι μπορεί να είναι ολισθηροί, ακόμη κι αν φαίνονται καθαροί.

Ντύσου κατάλληλα για χαμηλές θερμοκρασίες. Ζεστά ρούχα, αδιάβροχο μπουφάν, γάντια, σκούφος και κατάλληλα παπούτσια είναι αναγκαία.

Προτίμησε να πας νωρίς το πρωί. Η κίνηση είναι μικρότερη και οι συνθήκες συνήθως πιο ασφαλείς.

Ακολούθησε τις οδηγίες της Αστυνομίας. Σε περιόδους έντονης χιονόπτωσης ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί ή κλειστοί δρόμοι.

Έχε μαζί σου βασικό εξοπλισμό. Νερό, σνακ, φακός και φορτισμένο κινητό μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμα.

Σεβάσου το φυσικό περιβάλλον. Μην αφήνεις σκουπίδια και απόφυγε δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.

Μην υπερεκτιμάς τις δυνατότητές σου στο χιόνι. Απέφυγε επικίνδυνα σημεία και παγωμένες πλαγιές, ειδικά αν δεν έχεις εμπειρία.

Συνδύασε την εκδρομή με στάση σε ορεινό χωριό. Ζεστό φαγητό και ξεκούραση θα κάνουν την εμπειρία πιο ευχάριστη και ασφαλή.