Υπουργός Δικαιοσύνης για συμπλοκή στη Λάρνακα: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους, η Βουλή να δώσει τα εφόδια στην Αστυνομία» [βίντεο]

Το αποψινό συμβάν στη Λάρνακα δείχνει ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει αποθρασυνθεί και πρέπει να παταχθεί με κάθε τρόπο δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής. «Η κυβέρνηση», τόνισε, «είναι αποφασισμένη να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα».

Μετά το σοβαρό επεισόδιο στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου σήμερα το απόγευμα, με τη ρίψη πυροβολισμών σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης, που προκάλεσε αναστάτωση και έντονη ανησυχία στους πολίτες. ο υπουργός Δικαιοσύνης μετέβη εκτάκτως στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας και προέβη σε δηλώσεις, τονίζοντας «ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να πατάξουμε το κακό στη ρίζα του». Δυστυχώς, πρόσθεσε, δεν έχουμε όλα τα εφόδια και κάλεσε τη Βουλή να δώσει τα εφόδια στην Αστυνομία ώστε να είναι ένα βήμα μπροστά από το οργανωμένο έγκλημα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι ανταγωνίζονται μεταξύ τους φατρίες του οργανωμένου εγκλήματος.

Ακολούθως είπε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να πατάξουμε στη ρίζα του το κακό.

Κάλεσε δε τους πολίτες, έστω και ανώνυμα, να καταγγέλλουν κάθε προσπάθεια επηρεασμού τους ή οποιοδήποτε συμβάντος έρχεται στην αντίληψη τους.

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά σε καμία περίπτωση», τονίζοντας πως «η Αστυνομία έχει σαφείς οδηγίες να κινηθεί άμεσα και αποφασιστικά ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται».

Όπως ανέφερε, «η ασφάλεια των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» και διαβεβαίωσε ότι «οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται».



Την ίδια ώρα, η Αστυνομία Λάρνακας παραμένει σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η έκδοση αριθμού ενταλμάτων σύλληψης εναντίον προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στη συμπλοκή και τη ρίψη πυροβολισμών που σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης.

Στο μεταξύ, σε διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης προσώπων που ενέχονται στο περιστατικό συμπλοκής και πυροβολισμών που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου Λάρνακα, προχωρά η Αστυνομία.

Γύρω στις 15:30 λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή 10 ατόμων σε απόσταση 100 μέτρων από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας. Στη συνέχεια ακολούθησε δεύτερη πληροφορία για ρίψη αριθμού πυροβολισμών. Περίπολα που μετέβησαν στο σημείο, δεν εντόπισαν οποιοδήποτε πρόσωπο και η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για τραυματίες.