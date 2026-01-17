Χειροπέδες σε 48χρονο για την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα, καταζητούνται τρία πρόσωπα – Σοκαριστικές σκηνές βίας με τσεκούρι και πυροβολισμούς (βίντεο)

Τέσσερα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σχετικά με την άγρια συμπλοκή μεταξύ δέκα περίπου προσώπων στην πολυσύχναστη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου το απόγευμα. Ένα άτομο έχει συλληφθεί ενώ καταζητούνται τρία πρόσωπα.

Νωρίτερα, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα τέσσερα εντάλματα σύλληψης αφορούν ένα πολιτογραφημένο άνδρα ηλικίας 48 ετών με καταγωγή από τρίτη χώρα, καθώς επίσης ακόμη τρία πρόσωπα αραβικής καταγωγής, ηλικίας 35, 26 και 20 ετών.

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούν τα πιο κάτω αδικήματα:

· Συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, Κεφ. 154, Άρθρο 371,

· Συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, Κεφ. 154, Άρθρο 372,

· Παράνομης Κατοχής και Μεταφοράς Πυροβόλου Όπλου Κατηγορίας Β’, Νόμος 113 (Ι)/2004, Άρθρο 4 (1), 51 (1), Κεφ. 154, Άρθρα 20, 21,

· Παράνομης Κατοχής και Μεταφοράς εκρηκτικών υλών, χωρίς την άδεια του επιθεωρητή εκρηκτικών υλών κατά παράβαση του Κεφ. 54, Άρθρο 4,(4),(6),(ζ), Κεφ. 154, Άρθρα 20, 21,

· Εκβίαση, Κεφ. 154, Άρθρο 290Α(2), 20, 21,

· Απαίτηση περιουσίας με απειλές, Κεφ. 154, Άρθρο 290, 20, 21,

· Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Κεφ. 154, Άρθρο 63Α,

· Συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης αδικημάτων, Κεφ. 154, Άρθρο 63Β,

· Επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, Κεφ. 154, Άρθρα 243(1), 20, 21,

· Απειλή, Κεφ. 154, Άρθρο 91Α, 20, 21,

· Κατοχή επιθετικού όπλου, Κεφ. 159, Άρθρο 3, Κεφ. 154, Άρθρα 20, 21 και

· Μαχαιροφορίας, Κεφ. 154, Άρθρο 82, 20, 21 και

· Οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου, Κεφ. 154, Άρθρα 80, 20, 21.

Συνελήφθη ο 48χρονος

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, ο 48χρονος που έχει πολιτογραφηθεί εντοπίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και συνελήφθη. Ο 48χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα τα οποία προκλήθηκαν κατά τη συμπλοκή.

Τα υπόλοιπα τρία πρόσωπα καταζητούνται και γίνονται ενέργειες για εντοπισμό και σύλληψη τους.

Οι έρευνες διεξάγονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.

Άγρια συμπλοκή 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας

Η συμπλοκή έλαβε χώρα μόλις 100 μέτρα απόσταση από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας. Βίντεο δείχνει γύρω στα δέκα πρόσωπα να λαμβάνουν μέρος σε συμπλοκή, με ένα από αυτούς να κρατά τσεκούρι και να κινείται απειλητικά προς άλλο πρόσωπο, ενώ κάποια στιγμή ακούγονται πυροβολισμοί.

Λίγη ώρα μετά η Αστυνομία απέκλεισε τον δρόμο και άρχισε έρευνες για εντοπισμό τεκμηρίων, εξαπολύοντας παράλληλα ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν φατρίες οι οποίες πουλάνε προστασία σε μαγαζιά της πόλης και ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

Ένα πρόσωπο εντοπίστηκε τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας ενώ η Αστυνομία εντόπισε στο σημείο της συμπλοκής και το αυτοκίνητο ενός εκ των δραστών.

Υπουργός Δικαιοσύνης: «Το οργανωμένο έγκλημα έχει αποθρασυνθεί»

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας μετέβη εκτάκτως ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, ο οποίος προέβη σε δηλώσεις για το σημερινό συμβάν.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι το αποψινό συμβάν στη Λάρνακα δείχνει ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει αποθρασυνθεί και πρέπει να παταχθεί με κάθε τρόπο.

«Η κυβέρνηση», τόνισε, «είναι αποφασισμένη να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα».

Ακολούθως είπε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να πατάξουμε στη ρίζα του το κακό. Δυστυχώς, πρόσθεσε, δεν έχουμε όλα τα εφόδια και κάλεσε τη Βουλή να δώσει τα εφόδια στην Αστυνομία ώστε να είναι ένα βήμα μπροστά από το οργανωμένο έγκλημα.

Κάλεσε δε τους πολίτες, έστω και ανώνυμα, να καταγγέλλουν κάθε προσπάθεια επηρεασμού τους ή οποιοδήποτε συμβάντος έρχεται στην αντίληψη τους.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι ανταγωνίζονται μεταξύ τους φατρίες του οργανωμένου εγκλήματος.