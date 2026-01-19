Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επεισόδια μετά το Απόλλωνας - ΑΠΟΕΛ: Συνέχεια στα μέσα Φεβρουαρίου για τους 2 οπαδούς που συνελήφθησαν

Παράλληλα, εκδόθηκε διάταγμα απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για αγώνες του ΑΠΟΕΛ.

Στο Δικαστήριο παρουσιάστηκαν σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2026, οι δύο οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι συνελήφθησαν σε σχέση με τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες έξω από το Alphamega Stadium μετά τη λήξη του αγώνα Απόλλων Λεμεσού–ΑΠΟΕΛ.

Κατά την εμφάνισή τους ενώπιον του Δικαστηρίου καταχωρίσθηκε υπόθεση εναντίον τους, ενώ η διαδικασία ορίστηκε για εκδίκαση στα μέσα Φεβρουαρίου. Οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 23 και 25 ετών, αφέθηκαν ελεύθεροι αφού υπέγραψαν εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ έκαστος.

Παράλληλα, εκδόθηκε διάταγμα απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για αγώνες του ΑΠΟΕΛ. Σε βάρος τους διερευνώνται τα αδικήματα της εξύβρισης και της επίθεσης εναντίον αστυνομικού.

