Στο Ευρωκοινοβούλιο αύριο ο Χριστοδουλίδης - Θα ενημερώσει για το πολιτικό αποτύπωμα Κύπρου στην 6μηνη Προεδρία

Για το πολιτικό αποτύπωμα που θέλει να αφήσει η Κύπρος κατά την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ενημερώνει την Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για το Στρασβούργο.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και το πολιτικό της αποτύπωμα για το επόμενο εξάμηνο, υπό το κεντρικό μήνυμα «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοικτή στον Κόσμο», με έμφαση σε μια Ευρώπη που ενισχύει τη στρατηγική της αυτονομία, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Όπως αναφέρει ο Εκπρόσωπος, η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα κινηθεί στη βάση της ευρωπαϊκής ευθύνης που αναλαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, ως το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ένωσης και ως η μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που εξακολουθεί να τελεί υπό παράνομη κατοχή.

Ο Πρόεδρος, προσθέτει, θα υπογραμμίσει ότι η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, ιδίως υπό το φως πρόσφατων εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και η υπεράσπιση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών δεν είναι επιλογή αλλά προϋπόθεση για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ίδιο πνεύμα με τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ως έκφραση της ευρωπαϊκής αξιοπιστίας και της συλλογικής μας ευθύνης απέναντι στην ειρήνη και τη διεθνή νομιμότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, προβάλλοντας την ανάγκη για μια πιο ενεργή, συνεκτική και στρατηγική ευρωπαϊκή παρουσία στην περιοχή, προς όφελος της σταθερότητας, της ειρήνης και της περιφερειακής συνεργασίας.

Ταυτόχρονα αναφέρει ο Εκπρόσωπος, θα αναδειχθεί η σημασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσα από την επένδυση στην καινοτομία, την έρευνα, την ενεργειακή ασφάλεια, την ψηφιακή τεχνολογία και την πράσινη μετάβαση, ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ισχυρή οικονομικά, κοινωνικά δίκαιη και γεωπολιτικά αξιόπιστη.

Στο ίδιο πλαίσιο, θα αναδειχθεί η σημασία της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η ανάγκη επιτάχυνσης της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, με κοινωνική δικαιοσύνη και με πραγματικό όφελος για τους πολίτες, που είναι βασικοί πυλώνες για μια Ευρώπη ανθεκτική, ασφαλή και ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μετά την παρουσίαση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί σχόλια και ερωτήσεις από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μια ανοικτή κοινοβουλευτική διαδικασία διαλόγου και λογοδοσίας και ακολούθως θα παραθέσει κοινή συνέντευξη Τύπου με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει διμερή συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με επίκεντρο τη στενή συνεργασία των θεσμών κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και την αποτελεσματική προώθηση των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εγκαινιάσουν από κοινού την έκθεση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου», μια πολιτιστική πρωτοβουλία που αναδεικνύει την ιστορική διαδρομή και την πολιτιστική ταυτότητα της Κύπρου στον ευρωπαϊκό χώρο, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ταυτότητα θεμελιώνεται τόσο στις αξίες όσο και στον πολιτισμό των λαών της.

Ο Πρόεδρος θα επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της 20ης Ιανουαρίου.