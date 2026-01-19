Βαθιά θλίψη και αλληλεγγύη προς την Ισπανία εξέφρασε η Κύπρος - Οι αναρτήσεις Χριστοδουλίδη και Κόμπου

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Κύπρος εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Ισπανία, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στην πολύνεκρη σύγκρουση τρένων που σημειώθηκε στην χώρα.

Εκφράζοντας την βαθιά του λύπη για το τραγικό συμβάν χθες το βράδυ κοντά στην Αντάμουζ της Κόρδοβα, ο Πρόεδρος σημείωσε, σε ανάρτηση, στο 'Χ' ότι οι σκέψεις του είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους τους πληγέντες.

Η Κύπρος, πρόσθεσε, εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της και τα από καρδιάς συλλυπητήριά της στον λαό και την Κυβέρνηση της Ισπανίας.

Ανάρτηση και από Κόμπο 

Tη βαθιά του θλίψη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία εξέφρασε ο ΥΠΕΞ Κωνσταντίνος Κόμπος, με ανάρτηση στο Χ.

"Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την τραγική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το βράδυ κοντά στην Ανταμούζ στην επαρχία της Κόρδοβα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους και άφησε δεκάδες τραυματίες", έγραψε ο ΥΠΕΞ.

Εξέφρασε επίσης τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στον λαό και την κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας καθώς και την αλληλεγγύη της Κύπρου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

