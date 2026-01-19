Στις 4 Φεβρουαρίου η ακρόαση της προσφυγής της Ισότητας για τις ημεραργίες των αστυνομικών

Το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες η ενδιάμεση αίτηση αναφορικά με την προσφυγή που έχει καταχωριστεί, διά μέλους της, κατά της «μονομερούς απόφασης» του Αρχηγού Αστυνομίας για τη μείωση των ημεραργιών των αστυνομικών θα πρέπει να επιδοθεί στον καθ’ ου η Αίτηση (Αρχηγό Αστυνομίας) μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2026, μαζί με την κυρίως αίτηση (προσφυγή), αναφέρει η συντεχνία Ισότητα. Τυχόν ένσταση από τον καθ’ ου η Αίτηση θα πρέπει να καταχωριστεί μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2026, συμπληρώνει.

Η ακρόαση της ενδιάμεσης αίτησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ισότητας, ορίστηκε για τις 4 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00. Παράλληλα, η ημερομηνία εκδίκασης της κυρίως αίτησης, η οποία είχε οριστεί για τις 16 Φεβρουαρίου 2026, ακυρώθηκε και επαναορίστηκε επίσης για τις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Συντεχνία αναφέρει ότι σήμερα ο Κλάδος Αστυνομίας της Συντεχνίας είχε συνάντηση με την ηγεσία του ΑΚΕΛ, τον Γενικό Γραμματέα Στέφανο Στεφάνου, καθώς και τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών του κόμματος, Άριστο Δαμιανού και Ανδρέα Πασιουρτίδη. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν, πέραν του ζητήματος των ημεραργιών των αστυνομικών, και άλλα θέματα που αφορούν το οργανόγραμμα της Αστυνομίας.

Ακολούθησε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνάντηση του Κλάδου Αστυνομίας της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ με τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ, Χρίστο Χρίστου, και τον βουλευτή του κόμματος, Σωτήρη Ιωάννου, κατά την οποία επεξηγήθηκε το πρόβλημα με τις ημεραργίες των αστυνομικών, καθώς και τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν το οργανόγραμμα της Αστυνομίας και την αύξηση της εγκληματικότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ