Νύχτα παγωνιάς με 1 βαθμό στο εσωτερικό και -5 στα ορεινά

Ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται από την Πέμπτη. Στην ατμόσφαιρα από την Τετάρτη και μετά, θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα ψυχρός, ενώ παροδικά αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια αλλά και χιόνι ή χιονόνερο στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στον 1 βαθμό στο εσωτερικό, γύρω στους 4 στα παράλια και γύρω στους μείον 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά, τα ημιορεινά και περιοχές του εσωτερικού θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα ψυχρός, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στον μείον ένα βαθμό στα ψηλότερα ορεινά. Τοπικά σε περιοχές στα ορεινά, θα επικρατεί παγετός.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο και την Παρασκευή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 21 εκατοστά.

