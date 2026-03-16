Αυτοκίνητο: Χαλάει το start/stop τον ιμάντα του δυναμό; -Τι λένε οι ειδικοί

Το σύστημα start/stop βοηθά τον κινητήρα να μειώσει τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου, αλλά συνεχίζει να δημιουργεί διαμάχες σε σχέση με την αξιοπιστία.

Χάρη στο σύστημα start/stop, το αυτοκίνητο μειώνει τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου απενεργοποιώντας τον κινητήρα όταν το όχημα ακινητοποιείται και τον επανεκκινεί όταν αφήσουμε το φρένο στα αυτόματα αυτοκίνητα ή όταν πατηθεί ο συμπλέκτης στα αυτοκίνητα με χειροκίνητο σασμάν. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί πηγή διαμάχης μεταξύ των ειδικών.

Εάν για παράδειγμα απενεργοποιηθεί το σύστημα start/stop, θα αντέξει περισσότερα χιλιόμετρα ο ιμάντας του δυναμό (Poly-V); Ας το πάρουμε όμως όλο από την αρχή. Το δυναμό του είναι ουσιαστικά μια «γεννήτρια ισχύος» που διατηρεί φορτισμένη την μπαταρία του αυτοκινήτου και της επιτρέπει να τροφοδοτεί συνέχεια τα βασικά ηλεκτρικά τμήματα του αυτοκινήτου. Χωρίς αυτό, η μπαταρία θα άδειαζε ταχύτατα και τροφοδοτείται από τον μηχανισμό του στροφαλοφόρου άξονα και παίρνει κίνηση από έναν ιμάντα.

Στις ημέρες μας, τα σύγχρονα οχήματα κάνουν χρήση ενός ιμάντα, γνωστού ως ιμάντας Poly-V, για την κίνηση διαφόρων μονάδων, συμπεριλαμβανομένων του δυναμό, της αντλίας του υδραυλικού τιμονιού, της αντλίας νερού και της μονάδας του συστήματος κλιματισμού. Αν ο ιμάντας υποστεί κάποια ζημιά, οι συγκεκριμένες μονάδες θα σταματήσουν να λειτουργούν και έτσι, το σύστημα παροχής ενεργείας του αυτοκινήτου θα πάψει να λειτουργεί και αμέσως θα τεθεί θέμα ασφάλειας.

Ορισμένοι μηχανικοί αναφέρουν ότι το σύστημα start/stop που σβήνει και ανάβει αυτόματα τον κινητήρα κάθε φορά που σταματάτε, για παράδειγμα, σε ένα φανάρι, για να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων, δεν είναι τόσο αθώο. Και αυτό γιατί κάθε φορά επανεκκινεί ο κινητήρας, ο ιμάντας τεντώνεται και με το σύστημα start/stop αυτό μπορεί να συμβεί 30,40 ακόμα και 60 φορές την ημέρα.

Αναντίλεκτα, ο ιμάντας δυναμό δεν είναι τόσο σημαντικός όσο ο ιμάντας χρονισμού (εκκεντροφόρων), αλλά πρέπει να ελέγχουμε την κατάστασή, την τάση, τις τροχαλίες και τα ρουλεμάν του.

Η διαδικασία είναι απλή, μιας και υπάρχει οπτική επαφή κάθε φορά που ανοίγουμε το καπό. Οποιοσδήποτε δυνατός θόρυβος αποτελεί ένδειξη ότι έχει χαλαρώσει και χρειάζεται σύσφιξη. Εάν όμως είναι γερασμένος ή φθαρμένος, θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Κανονικά, αντικαθίσταται ταυτόχρονα με τον ιμάντα χρονισμού. Υπό κανονικές συνθήκες, ο ιμάντας διαρκεί μεταξύ 60.000 και 160.000 χιλιομέτρων. Επομένως, είναι σημαντικό να συμβουλευτούμε το βιβλίο συντήρησης του οχήματός σας και να εκτελέσουμε τους προβλεπόμενους ελέγχους.

CARANDMOTOR.GR